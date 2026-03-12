ETV Bharat / state

مسلم لڑکا ہندو لڑکی: ہائی کورٹ کا لیو ان جوڑے کو حکم، 'شادی جلد رجسٹر کریں اور لڑکی کے نام پر ایف ڈی بھی کروائیں'

ہائی کورٹ نے نوجوان کو روپے جمع کرانے کو کہا۔ لیو ان پارٹنر کی مالی حفاظت کے لیے 3 لاکھ جمع کرنے کا بھی حکم۔

ہائی کورٹ کا لیو ان میں رہ رہے جوڑے کو حکم (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 12, 2026 at 4:30 PM IST

6 Min Read
احمد آباد، مہسانہ: گجرات ہائی کورٹ میں اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور اکثریتی مذہب سے تعلق رکھنے والی خاتون کے درمیان لیو ان ریلیشن شپ کو لے کر ایک اہم معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس اہم حکم میں ہائی کورٹ نے جوڑے کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی شادی کو اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت رجسٹر کریں اور نوجوان کو لڑکی کے مستقبل کی مالی حفاظت کے لیے لڑکی کے نام 3 لاکھ روپے کی فکسڈ ڈپازٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔

یہ پورا معاملہ گجرات کے مہسانہ ضلع کا ہے۔ یہاں ایک 22 سالہ مرد اور ایک 21 سالہ خاتون، جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے، ایک ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے تھے۔ تاہم، بعد میں دونوں کو الگ کر دیا گیا اور لڑکی کو پالن پور، بناس کانٹھا میں واقع لیڈیز شیلٹر ہوم (خواتین کی پناہ گاہ) میں رکھا گیا۔ نوجوان نے اس زبردستی علیحدگی کے خلاف گجرات ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس کی درخواست دائر کی اور اپنے ساتھی کی تحویل کے لیے عدالت میں حاضر ہوا۔

ہائی کورٹ کا لیو ان جوڑے کو حکم (Photo Credit; ETV Bharat)

لڑکی کا بیان اہمیت اختیار کر گیا

ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ لڑکی کو عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ اس کی مرضی معلوم کی جا سکے۔ سماعت کے دوران لڑکی نے لڑکے کے ساتھ رہنے اور شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے ایک اہم ہدایت جاری کی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مستقبل میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں لڑکی کی مالی حفاظت سے سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ عدالت نے لڑکے سے کہا کہ وہ ایک حلف نامہ داخل کرے جس میں اس کے نام پر 3 لاکھ روپے جمع کرنے کی خواہش ظاہر کی جائے۔

لڑکی کو دیکھ بھال رہائش اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کرنے کا وعدہ

لڑکے نے عدالت کو بتایا کہ وہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادی کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے تمام قانونی طریقۂ کار کو مکمل کرے گا۔ انہوں نے لڑکی کو دیکھ بھال، رہائش اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کرنے کا بھی یقین دلایا اور اس کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ پیش آنے کا وعدہ کیا۔

گجرات ہائی کورٹ (Photo Credit; ETV Bharat)

رجسٹرار کو لڑکی کے نام پر اکاؤنٹ کھولنے کی ہدایت

ہائی کورٹ نے لڑکے کو 3 لاکھ روپے قومی بینک میں جمع کرنے کی ہدایت کی۔ چونکہ لڑکی کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، اس لیے عدالت نے ہائی کورٹ رجسٹرار کو ہدایت کی کہ اس کے نام پر اکاؤنٹ کھولا جائے اور یہ رقم فکسڈ ڈپازٹ کے طور پر جمع کرائی جائے۔ اس نے یہ بھی ہدایت دی کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کیے جائیں کہ اس فکس ڈپازٹ پر حاصل ہونے والا سود وقتاً فوقتاً لڑکی کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا جائے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر مستقبل میں یہ جوڑا کسی وجہ سے الگ ہوجاتا ہے تو لڑکی کو اس کی مالی حفاظت کے لیے پورے 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔

ہائی کورٹ کا لیو ان میں رہ رہے جوڑے کو حکم (Photo Credit; ETV Bharat)

ہائی کورٹ نے لڑکے کو ہدایت کی کہ وہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادی کرنے کے اپنے ارادے کا نوٹس دے اور اگلے چھ ہفتوں کے اندر ساری قانونی کارروائی مکمل کرے۔ عدالت نے متعلقہ سرکاری حکام کو نکاح کی درخواست پر قانونی کارروائی مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔

لڑکی کو درخواست گزار کے ساتھ جانے کی اجازت

ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 24 اپریل تک ملتوی کر دی۔ اس وقت تک لڑکی کو احمد آباد میں لیڈیز شیلٹر ہوم (خواتین کی پناہ گاہ) میں رہنے کو کہا گیا ہے۔ لڑکی کو شادی کے رجسٹریشن کے لیے ضروری طریقۂ کار مکمل کرنے کے لیے درخواست گزار کے ساتھ جانے کی بھی اجازت دے دی گئی۔

ہائی کورٹ کے حکم کو اہم فیصلہ قرار دیا جا رہا

عدالت نے متعلقہ حکام کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ لڑکی کی ضروری دستاویزات جیسے کہ اس کا پیدائشی سرٹیفکیٹ اور اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ مکمل کرنے میں مدد کریں۔ درخواست گزار کے وکیل حنان قریشی نے موقف اختیار کیا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہیں اور ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔

معاملہ کو دونوں کی رضامندی سے عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے لڑکی کی حفاظت اور مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ حکم جاری کیا۔ اس طرح بین المذاہب اور لیو ان ریلیشن شپ میں قانونی تحفظ اور ذمہ داری کے دونوں مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے ہائی کورٹ کے اس حکم کو ایک اہم فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

