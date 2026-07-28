'طلاق کے حکم کے بعد شوہر کا انتقال، تب بھی ختم نہیں ہوں گے بیوی کے حقوق': گجرات ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ
یہ فیصلہ درخواست گزار خاتون کےلیے ایک بیوہ کے طور پر اپنی قانونی حیثیت اور جائیداد کے حقوق کے تحفظ کا راستہ صاف کرتا ہے۔
Published : July 28, 2026 at 1:40 PM IST
احمد آباد: فیملی کورٹ سے طلاق کا حکم ملنے کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تب بھی بیوی کا قانونی حق ختم نہیں ہوگا۔ گجرات ہائی کورٹ نے شادی، طلاق اور وراثت کے حقوق سے متعلق ایک انتہائی اہم فیصلہ سنایا ہے۔
ہائی کورٹ کے مطابق، طلاق کے معاملات میں بات صرف شادی ٹوٹنے تک محدود نہیں ہوتی۔ اس کا براہِ راست اثر خاتون کی سماجی شناخت، بیوہ کے طور پر اس کے قانونی درجے اور شوہر کی جائداد میں ملنے والے حصے (وراثت کے حق) پر پڑتا ہے۔ اس لیے شوہر کی موت کے بعد بھی قانونی اپیل بند نہیں ہوگی، اور ہائی کورٹ کو اگر مناسب لگتا ہے تو وہ فیملی کورٹ کے طلاق کے فیصلے کو پلٹ (کالعدم) بھی سکتا ہے۔
معاملہ کیا ہے؟
یہ پورا معاملہ آنند ضلع فیملی کورٹ سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں درخواست گزار خاتون اور اس کے شوہر کے درمیان طویل عرصے سے ازدواجی تنازع چل رہا تھا۔ دونوں کی شادی سال 1976 میں ہوئی تھی اور ان کے چھ بچے ہیں۔ شوہر نے ڈیورس ایکٹ 1879 کے تحت طلاق کی درخواست دائر کی تھی، جس میں بیوی پر علیحدگی اختیار کرنے (چھوڑ کر جانے) کا الزام لگایا گیا تھا۔
فیملی کورٹ کی کارروائی میں بیوی کے حاضر نہ ہونے کی وجہ سے عدالت نے یکطرفہ (ex-parte) فیصلہ سناتے ہوئے سال 2022 میں شوہر کے حق میں طلاق کی ڈگری جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد بیوی نے اس فیصلے کو گجرات ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ اپیل زیرِ التوا رہنے کے دوران ہی سال 2024 میں شوہر کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد اس کے قانونی وارثوں کو اس معاملے میں فریق بنایا گیا۔
درخواست گزار کے وکیل کے دلائل:
درخواست گزار کے وکیل آکاش موڈھ نے ہائی کورٹ میں دلیل دی کہ فیملی کورٹ نے بغیر کسی ٹھوس اور قابلِ بھروسہ ثبوت کے یہ مان لیا کہ بیوی نے شوہر کو چھوڑا تھا۔ صرف شوہر کے یکطرفہ بیانات کی بنیاد پر ایسا فیصلہ دینا قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ اگر طلاق کی ڈگری برقرار رہتی ہے، تو بیوی بیوہ کے طور پر اپنی قانونی حیثیت کھو دے گی۔ اس کا براہِ راست اثر متوفی کی جائداد میں اس کے وراثت کے حقوق، دیگر قانونی فوائد اور سماجی شناخت پر پڑے گا۔
عدالت نے کیا کہا؟
گجرات ہائی کورٹ کے جسٹس الیش جے وورا اور جسٹس آر ٹی وچھانی کی بنچ (کھنڈ پیٹھ) نے اس بات سے اتفاق کیا۔ بنچ نے کہا کہ عام طور پر اگر سماعت کے دوران کسی فریق کا انتقال ہو جائے تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن طلاق کا حکم پاس ہونے کے بعد صورتحال بالکل بدل جاتی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ فیصلے کے بعد قانونی حیثیت میں آنے والی تبدیلی کا براہِ راست اثر جائداد کے حقوق اور سماجی ساکھ پر پڑتا ہے۔ اس لیے، ایسی صورتحال میں موت کے بعد بھی قانونی کارروائی جاری رکھی جا سکتی ہے اور متاثرہ فریق کو فیملی کورٹ کے نتائج کو چیلنج کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔
معاملے کے حقائق اور قانونی پوزیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ہائی کورٹ نے پایا کہ فیملی کورٹ کا نتیجہ کسی ٹھوس بنیاد کے بغیر تھا۔ اس کے بعد عدالت نے فیملی کورٹ کے 2022 کے طلاق کے فیصلے کو منسوخ (کالعدم) کر دیا۔ اس فیصلے سے درخواست گزار خاتون کے بیوہ ہونے کے قانونی درجے اور جائداد کے حقوق کے تحفظ کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔
درخواست گزار کے وکیل آکاش موڈھ نے کہا کہ یہ فیصلہ صرف ایک خاندانی تنازع تک محدود نہیں ہے، بلکہ مستقبل کے ان تمام معاملات پر اس کا گہرا اثر پڑے گا جہاں طلاق کے بعد کسی فریق کا انتقال ہو جاتا ہے۔