گجرات ہائی کورٹ نے گودھرا کیس کے سات مجرموں کی پیرول میں دسمبر تک توسیع کر دی
ہائی کورٹ نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان مجرمین کی سزا میں تخفیف کی زیر التوا درخواستوں پر نظر ثانی کرے۔
Published : November 18, 2026 at 1:22 PM IST
احمد آباد: گجرات ہائی کورٹ نے 2002 کے گودھرا ٹرین نذرِ آتش کیس کے سلسلے میں عمر قید کا سامنا کرنے والے سات مجرموں کی پیرول میں 10 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ یہی نہیں، عدالت نے ریاستی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان کی سزا میں تخفیف کی زیر التوا درخواستوں پر دوبارہ غور کرے۔
جسٹس ایم آر مینگڈے نے پیرول میں توسیع کا حکم اس وقت جاری کیا جب سزا میں تخفیف کی درخواستیں دوسری بار دائر کی گئیں، لیکن ریاستی حکومت پھر بھی کسی فیصلے تک پہنچنے سے قاصر رہی۔ مجرمین محبوب پوپا، محبوب لطیفو، جابر بنیامین بہرا، رمضانی بنیامین بہرا، شوکت بیبینو، سراج میڈا اور انور میڈا نے اب تک 22 سال اور 11 ماہ قید میں گزارے ہیں۔ درخواست گزاروں کی نمائندگی کرنے والے وکیل دیپک سندھی نے پیرول میں توسیع کی استدعا کرتے ہوئے نشاندہی کی کہ ہائی کورٹ نے پہلے بھی سزا میں تخفیف کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں، لیکن ریاستی حکومت ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے۔
گودھرا ٹرین نذرِ آتش کا واقعہ 27 فروری 2002 کو پیش آیا تھا، جب گجرات میں گودھرا ریلوے اسٹیشن کے قریب سابرمتی ایکسپریس کی بوگی نمبر ایس-6 میں آگ لگ گئی تھی۔ اس واقعے کے نتیجے میں 59 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس مقدمے میں کل 31 مجرم عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، ان میں سے سات نے اپنی پیرول میں توسیع کے لیے درخواستیں دائر کی تھیں۔ ان مجرموں کو ابتدائی طور پر جون اور جولائی کے دوران چار ماہ کے لیے پیرول پر رہا کیا گیا تھا۔ چونکہ ان کی سزا میں تخفیف کی درخواستیں ریاستی حکومت کے پاس زیر التوا تھیں، اس لیے ہائی کورٹ نے حکام کو ہدایت کی تھی کہ وہ ان چار مہینوں کے اندر ان درخواستوں پر کوئی فیصلہ کریں۔ تاہم، جب چار ماہ کی مدت گزر جانے کے باوجود ریاستی حکومت ان کی قبل از وقت رہائی کے حوالے سے کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکی، تو مجرموں نے اپنی پیرول میں توسیع کی درخواست کی۔
سماعت کے دوران، سرکاری وکیل نے توسیع کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ابھی بھی ان درخواستوں پر غور کر رہی ہے۔ اس پر ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کے اس معاملے سے نمٹنے کے انداز پر سوال اٹھایا۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ حکومت نہ تو ان کی قبل از وقت رہائی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکی ہے اور نہ ہی ان کی پیرول میں توسیع دینے کے لیے تیار ہے، یہ دونوں موقف ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔
عدالت نے حکم دیا کہ جب تک ان کی درخواستوں پر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، تب تک پیرول میں توسیع کی جانی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ حکومت کی جانب سے فیصلہ نہ کر پانے کی ذمہ داری مجرموں پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ چنانچہ، ہائی کورٹ نے ان سات مجرموں کی پیرول میں 10 دسمبر تک توسیع کر دی۔
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