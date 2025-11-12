گجرات کی عدالت نے گؤ کشی مقدمہ میں 3 افراد کو سنائی عمر قید کی سزا
گجرات کے وزیر جیتو واگھانی نے کہاکہ گائے بھارتی ثقافت کا مرکز ہے اور حکومت اس کے تحفظ کے معاملہ میں کوئی رحم نہیں کریگی۔
Published : November 12, 2025 at 8:30 PM IST
امریلی: گجرات میں امریلی شہر کی ایک سیشن کورٹ نے گؤ کشی کرنے کے معاملے میں تین افراد کو عمر قید کی سزا سنائی ہے اور ان پر 18 لاکھ روپے کا بھاری جرمانہ عائد کیا ہے۔ استغاثہ نے بدھ کو کہا کہ ’سیشن کورٹ کی جج رضوانہ بخاری نے منگل کے روز تینوں ملزمان - قاسم حاجی سولنکی، ستار اسماعیل سولنکی اور اکرم حاجی سولنکی کو گؤ کشی کیس میں گجرات جانوروں کے تحفظ (ترمیمی) ایکٹ 2017 کی مختلف دفعات کے تحت قصوروار پایا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔
مہتا نے کہا کہ عدالت نے تینوں پر 18 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ گجرات حکومت نے گائے کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ اس معاملہ میں نرمی نہیں کی جائے گی۔ ترجمان وزیر جیتو واگھانی نے امریلی عدالت کے ذریعے سنائے گئے فیصلے کی ستائش کی۔ اس فیصلے کو ایسے جرائم میں ملوث افراد کے لیے "ریڈ سگنل" قرار دیتے ہوئے، واگھانی نے کہا کہ گائے کو بھارتی ثقافت اور عقیدے میں ایک مقدس مقام حاصل ہے، اور اس کے خلاف کسی بھی ظلم کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے گی۔
انہوں نے یاد دلایا کہ گؤ کشی کے خلاف سخت قانون سب سے پہلے گجرات میں 2011 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں نافذ کیا گیا تھا۔ اس قانون کو بعد میں مزید مضبوط کیا گیا، جس نے عمر قید کی دفعات متعارف کرائیں، جس سے یہ ملک میں سب سے سخت ترین قانون بن گیا۔