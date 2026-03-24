گجرات اسمبلی میں وزیراعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے یکساں سول کوڈ بل پیش کردیا
Published : March 24, 2026 at 7:47 PM IST
گاندھی نگر : گاندھی نگر میں گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے منگل کو یکساں سول کوڈ (یو سی سی) بل اسمبلی میں پیش کرتے ہوئے اسے ایک تاریخی اور اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کا مقصد مذہب یا برادری سے بالاتر ہو کر تمام شہریوں کے لیے یکساں قوانین کو یقینی بنانا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ اقدام نریندر مودی کی اصلاحاتی پالیسیوں کا تسلسل ہے، جن کی قیادت میں ملک میں کئی انقلابی اصلاحات کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ثقافت اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے، اور “سچ ایک ہے، مذاہب مختلف ہو سکتے ہیں، مگر انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔”
مجوزہ قانون کے تحت شادی، طلاق اور خاندانی معاملات میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بل کے مطابق شادی اور “لیو اِن ریلیشن شپ” کی رجسٹریشن لازمی ہوگی، اور ایسا نہ کرنے پر جرمانہ یا سزا ہو سکتی ہے۔ زبردستی شادی کے خلاف سخت دفعات شامل کی گئی ہیں، جن کے تحت سات سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔
مزید برآں، شادی یا طلاق کو سات دن کے اندر رجسٹر نہ کرنے پر 10 ہزار روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، جبکہ عدالت کے باہر کی گئی طلاق کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا، جس پر تین سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ بل میں سیکشن 384 کے تحت لیو اِن ریلیشن شپ کی رجسٹریشن کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ قانون تمام شہریوں پر یکساں طور پر لاگو ہوگا اور مختلف برادریوں کے لیے الگ الگ قوانین نہیں ہو سکتے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اقلیتی برادریوں کی مخصوص روایتی رسومات پر پابندی نہیں لگائی جائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: اتراکھنڈ کے بعد اب گجرات کی باری! یو سی سی کمیٹی نے رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کردی، جانیے کیا ہوں گے نئے قوانین
بل میں بیٹیوں کو جائیداد میں مساوی حقوق دینے اور “نکاح حلالہ” جیسے عمل کو ختم کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی کہ قبائلی برادری کے مفادات کو اس قانون سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔