سرعام گاڑی روک کر پیشاب کرتا نظر آیا بی جے پی رکن اسمبلی، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل
ایک ویڈیو میں قومی شاہراہ پر راجولا بھیرائی چوکڑی کے قریب ایم ایل اے کو اپنی کار روک کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا گیا۔
Published : February 12, 2026 at 6:25 PM IST
امریلی (گجرات): گجرات کے امریلی ضلع میں سوچھ بھارت کے بارے میں بیداری پھیلانے کی بات کرنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے ایک ایم ایل اے کے شرمناک رویے کی خوب چرچا ہو رہی ہے۔ اونا کے ایم ایل اے کے سی راٹھوڈ کا مبینہ طور پر سرعام پیشاب کرنے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر وائرل ہو رہا ہے۔
ان کے اس عمل نے سیاسی اور سماجی حلقوں میں بڑے پیمانے پر ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ ویڈیو کے مطابق ایم ایل اے کو اونا-مہووا نیشنل ہائی وے پر راجولا بھیرائی چوکڑی کے قریب اپنی کار روکتے ہوئے اور سرعام پیشاب کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس واقعے نے مقامی باشندوں میں غصے کو جنم دیا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ شرمناک کام پبلک روڑ پر کیا گیا۔
جب ایک عوامی نمائندہ، جو صفائی اور سوچھ بھارت ابھیان کی وکالت کرتا ہے، اس طرح کے نامناسب رویے میں ملوث ہو جائے، تو دوسروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ایم ایل اے کے سرعام پیشاب کرنے کے عمل سے عوام میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ اس ویڈیو پر بڑے پیمانے پر تنقید کی جارہی ہے۔
لوگوں نے سڑک پر اس طرز عمل کی مذمت کی ہے۔ جیسے ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے دیکھا جانے لگا، تو لوگوں نے اس واقعے پر سوالات اٹھائے۔ لوگ ایسے سیاستدانوں پر الزام لگا رہے ہیں جو عوام سے عوامی مقامات پر صفائی برقرار رکھنے کی تلقین کرتے ہیں اور وہ خود قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ قومی شاہراہ جیسی عوامی اور مصروف سڑک پر ایسا کام غلط ہے۔
رابطہ کرنے پر ایم ایل اے نے وضاحت کی کہ بہت پریشر تھا اور ایمرجنسی میں پیشاب کرنے کے لیے گاڑی سے باہر نکلنا پڑا۔ تاہم اپوزیشن جماعتیں اور سماجی کارکن اس پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندوں کو چاہیے کہ وہ معاشرے کے لیے ایک مثال قائم کریں، عوام میں ایسی شرمناک حرکتوں سے تنازعہ نہ کھڑا کریں۔ جہاں اس ویڈیو کی سچائی اور حالات پر بحث ہو رہی ہے، وہیں اس واقعے نے صفائی اور نظم و ضبط کے معاملے پر سیاسی گرما گرمی ضرور پیدا کر دی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: