وڈودرا میں جیش سے منسلک مشتبہ شخص گرفتار، اے کے 47 رائفل اور کارتوس برآمد: گجرات اے ٹی ایس کی بڑی کارروائی
اے ٹی ایس نے ملزم کو حراست میں لے لیا اور اس بات کی تفتیش شروع کر دی ہے کہ یہ اسلحہ کہاں سے آیا۔
Published : November 27, 2026 at 12:56 PM IST
احمد آباد: ایک بڑی کارروائی کے تحت، گجرات اے ٹی ایس (اے ٹی ایس) نے وڈودرا سے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر جیشِ محمد سے منسلک ہونے کا شبہ ہے۔ ملزم کے قبضہ سے ایک اے کے 47 رائفل اور 20 سے زائد زندہ کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔ گجرات اے ٹی ایس نے ملزم کو حراست میں لے کر معاملے کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ گجرات انسدادِ دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) نے وڈودرا کے دیہی علاقے میں ایک بڑا آپریشن انجام دیا ہے۔
اس دوران جرود بس اسٹینڈ سے ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے پاس سے اے کے 47 رائفل برآمد ہوئی ہے۔ ملزم کے قبضہ سے تقریباً 23 کارتوس بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، یہ شخص آسام سے جرود آیا ہو سکتا ہے۔ اے ٹی ایس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے اور اس بات کی تفتیش شروع کر دی ہے کہ یہ اسلحہ کہاں سے آیا اور اسے کس تک پہنچایا جانا تھا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق، خدشہ ہے کہ گرفتار کیا گیا شخص آسام سے جرود آیا تھا۔ تاہم، اس کے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا تھا اور اس کے پاس اتنا خطرناک ہتھیار کیسے پہنچا، یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ اے ٹی ایس نے ملزم کو حراست میں لے کر اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔
تفتیش کا بنیادی مرکز اے کے 47 رائفل کہاں سے حاصل کیا گیا، اس کا پتہ لگانا ہے۔ اے ٹی ایس یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ہتھیار کہاں سے خریدا گیا، اسے ملزم کو کس نے دیا اور اسے کس کے حوالے کیا جانا تھا۔ اس کے علاوہ، تفتیش میں اس پہلو کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا یہ واقعہ اسلحے کی اسمگلنگ کرنے والے کسی بڑے نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے، یا پھر یہ کسی ایک فرد کا انفرادی معاملہ ہے۔ ملزم کے آسام سے گجرات تک کے سفر کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔
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تفتیش میں یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ ملزم آسام سے گجرات تک کیسے پہنچا، کیا اس میں کوئی اور شخص بھی ملوث تھا، اور اسلحہ لانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ ملزم سے ہونے والی پوچھ گچھ کی بنیاد پر، ہتھیار کے اصل ذریعے اور اسے وصول کرنے والے شخص کی شناخت کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ جرود بس اسٹینڈ پر ایک شخص کی گرفتاری جس کے پاس سے اے کے 47 اور 23 کارتوس ملے ہیں نے وڈودرا کے دیہی علاقوں میں سکیورٹی اور اسلحے کی غیر قانونی نقل و حرکت کے حوالے سے تشویش بڑھا دی ہے۔