گجرات اے ٹی ایس نے جیش ماڈیول کے مشتبہ کیس کے سلسلے میں مزید پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے
ایجنسی کے مطابق نئے گرفتار کیے گئے ملزمان پہلے گرفتار کیے گئے ملزمان کے ساتھ دھماکہ خیز آلات کی جانچ میں ملوث تھے۔
Published : July 17, 2026 at 4:58 PM IST
احمد آباد: گجرات کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) نے ممنوعہ پاکستانی دہشت گرد تنظیم جیش محمد (جی ای ایم) سے منسلک مبینہ ماڈیول کی تحقیقات کے سلسلے میں جمعہ کو مزید پانچ ملزمان کو گرفتار کیا۔ رواں ماہ کے اوائل میں آٹھ ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔
اے ٹی ایس نے کہا کہ یہ نئی گرفتاریاں پہلے سے گرفتار ملزمین کے پولیس ریمانڈ کے دوران حاصل کئے گئے انکشافات اور ثبوتوں کے بعد کی گئی ہیں۔ ایجنسی کے مطابق پانچ نئے گرفتار کیے گئے افراد کالعدم پاکستانی دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے رکن تھے اور وہ پہلے گرفتار کیے گئے مشتبہ افراد کے ساتھ دھماکہ خیز آلات کے ٹیسٹ کرنے میں ملوث تھے۔
نئے گرفتار ہونے والے افراد میں بلال عابد شیرا، محمد ایوب کدیوال عرف محمد کھڈیوال، محمد شفیع مکھی عرف شفیع چپی، محمد حسن کرادیا عرف حسن حیدرپوری اور محمد ایوب سناصرہ عرف محمد کھلی شامل ہیں۔ ایک اہلکار نے آئی اے این ایس کو بتایا، "دو دن پہلے، اے ٹی ایس نے اس معاملے کے سلسلے میں کئی لوگوں سے پوچھ گچھ کی، یہ افراد ان میں شامل تھے۔ یہ پانچوں افراد کا تعلق ریاست کے مختلف اضلاع سے ہے۔
جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھتی ہے، فرانزک نتائج اور مخصوص چارجز کے بارے میں مزید تفصیلات ضبط شدہ اشیاء کے بارے میں معلومات سامنے آنے کی توقع ہے۔ یہ نئی گرفتاریاں 3 جولائی کو اعلان کردہ ایک آپریشن کے بعد ہوئی ہیں، جس کے دوران اے ٹی ایس نے آٹھ افراد کو گرفتار کیا، جن میں سے سات گجرات اور ایک مدھیہ پردیش سے تھے، ان کے جی ای ایم سے مبینہ تعلق کے الزام میں۔
ایجنسی نے الزام لگایا تھا کہ ملزمان گجرات میں ایک کالعدم تنظیم کا فعال نیٹ ورک قائم کرنے، ارکان کو بھرتی کرنے، اس کے نظریے کا تشہیر کرنے اور پاکستانی ہینڈلرز کے ساتھ رابطے برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اے ٹی ایس نے غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) اور بھارتیہ نیا سنہتا کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔
تحقیقات کے ابتدائی مراحل کے دوران، اے ٹی ایس نے بتایا کہ اس نے 254 لٹریچر کے ٹکڑے برآمد کیے ہیں، جن میں جی ای ایم کے جھنڈے اور ڈیجیٹل مواد شامل ہے جو مبینہ طور پر تنظیم سے منسلک ہے۔ تفتیش کاروں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ کچھ ملزمین نے گروپ کے نظریے کی تشہیر میں مدد کے لیے جی ای ایم کے لٹریچر کا گجراتی میں ترجمہ کیا تھا۔
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حکام نے بتایا، "ملزمان پاکستانی ہینڈلرز کی ہدایات پر کام کر رہے تھے اور گجرات میں ایک کالعدم تنظیم کے لیے سپورٹ نیٹ ورک قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔" تفتیش جاری ہے۔ اے ٹی ایس نے اشارہ دیا ہے کہ ماڈیول کی سرگرمیوں، رابطوں اور مبینہ آپریشنل منصوبوں کے بارے میں مزید پوچھ گچھ جاری ہے۔