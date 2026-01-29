گجرات اے ٹی ایس نے یوپی کے نوجوان کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کے شبہ میں گرفتار کیا
گجرات ATS نے دہشت گردانہ سرگرمیوں کے الزام میں یوپی سے نوجوان کو گرفتار کیا۔ گرفتار نوجوان کا نام فیضان شیخ عرف فیضان سلمانی ہے۔
Published : January 29, 2026 at 12:59 PM IST
رام پور، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے رام پور سے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ ضلع کی سوار تحصیل کے نگر پنچایت نرپت نگر کے ایک نوجوان کو گجرات اے ٹی ایس نے حراست میں لیا ہے۔ نوجوان کا نام فیضان شیخ عرف فیضان سلمانی بتایا جاتا ہے۔ تاہم اے ٹی ایس کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق فیضان گجرات میں ایک فیکٹری میں کوٹ بنانے والے کے طور پر کام کرتا تھا۔ اے ٹی ایس نے اس فیکٹری میں کارروائی کی۔ یہ خبر ملتے ہی رام پور میں کہرام مچ گیا۔ اس کا خاندان صدمے اور تشویشناک حالت میں ہے۔
اطلاعات کے مطابق فیضان کے والد شکیل کو گجرات میں فیکٹری مالک کا فون آیا۔ انہیں فون پر اطلاع دی گئی کہ انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) نے فیکٹری پر چھاپہ مارا ہے اور تمام کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے۔
یہ خبر سن کر اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔ وہ ناقابل تسخیر تھے۔ اگلے دن، فیکٹری کے مالک نے دوبارہ فون کیا اور انہیں بتایا کہ تمام مزدوروں کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن فیضان کو انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) نے حراست میں لے رکھا ہے۔
ذرائع کے مطابق فیضان پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ تاہم انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
اس دوران جیسے ہی یہ خبر پھیلی، رامپور کی انٹیلی جنس ایجنسیوں کو چوکنا کردیا گیا اور مقامی معلومات اکٹھی کی جارہی ہیں۔ فیضان چار بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ایک بھائی دبئی میں کام کرتا ہے، جبکہ دوسرا پڑھ رہا ہے۔
فیضان کے والد شکیل شادیوں میں باورچی کا کام کرتے ہیں اور خاندان کی مالی حالت متوسط ہے۔ اہل خانہ کا موقف ہے کہ فیضان بے قصور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے تک کوئی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ فی الحال اے ٹی ایس کی تحقیقات جاری ہے۔ تحقیقات کے بعد ہی واضح ہوسکے گا کہ معاملہ کیا ہے۔
فیضان کی والدہ فہیم جہاں کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو فریم کیا جا رہا ہے۔ وہ بے قصور ہے اور انصاف کی امید رکھتی ہے۔
فیضان کے والد شکیل کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا فیضان گزشتہ آٹھ سال سے گجرات میں کام کر رہا ہے۔ اس فیکٹری کا ٹھیکیدار ان کے پڑوس میں رہتا ہے۔ وہ پہلا شخص تھا جسے فون پر اس کی اطلاع دی گئی۔