گجرات: محکمہ جنگلات کے اہلکاروں پر حملہ مقدمہ: عآپ رکن اسمبلی سمیت 9 افراد کو 7 سال قید کی سزا

گجرات: محکمہ جنگلات کے اہلکاروں پر حملہ مقدمہ: عآپ رکن اسمبلی سمیت 9 افراد کو 7 سال قید کی سزا
عدالت نے استغاثہ کی جانب سے پیش کردہ شواہد، گواہوں کے بیانات، کال ڈیٹیل ریکارڈز اور بینک دستاویزات کو قابلِ اعتبار قرار دیا۔
Published : June 23, 2026 at 7:24 PM IST
راج پیپلا (گجرات): گجرات کی ایک مقامی عدالت نے جنگلاتی محکمہ کے اہلکاروں پر حملہ، دھمکانے اور بھتہ خوری کے مقدمے میں عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے رکن اسمبلی چیتار وساوا، ان کی اہلیہ شکنتلا وساوا سمیت 9 افراد کو مجرم قرار دیتے ہوئے سات سال قیدِ با مشقت کی سزا سنادی ہے۔ راج پیپلا کی سیشن عدالت کے ایڈیشنل سیشن جج اے وی ہیرپارا نے فیصلہ سناتے ہوئے تمام ملزمان پر 25 ہزار روپے فی کس جرمانہ بھی عائد کیا۔
عدالت نے استغاثہ کی جانب سے پیش کردہ شواہد، گواہوں کے بیانات، کال ڈیٹیل ریکارڈز (سی ڈی آر) اور بینک دستاویزات کو قابلِ اعتبار قرار دیا۔ یہ مقدمہ اکتوبر 2023 میں ضلع نرمدا کے دیدیاپاڑا علاقے کے بوگاج گاؤں میں پیش آنے والے ایک واقعے سے متعلق ہے۔ جنگلاتی محکمہ کے مطابق بعض کسان سرکاری جنگلاتی زمین پر غیر قانونی کاشت کر رہے تھے۔ محکمہ نے کارروائی کرتے ہوئے فصلیں تلف کر دیں اور مقدمہ درج کیا۔
الزام ہے کہ واقعے کی اطلاع ملنے پر ایم ایل اے چیتار وساوا نے محکمہ جنگلات کے پانچ اہلکاروں کو اپنی رہائش گاہ پر طلب کیا، جہاں ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ استغاثہ کے مطابق ایک فارسٹ گارڈ کو تھپڑ مارا گیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور فضا میں فائرنگ کرکے خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ مزید الزام ہے کہ اہلکاروں کو دباؤ میں لا کر کسانوں سے رقم وصول کرنے پر مجبور کیا گیا، جس کے نتیجے میں 60 ہزار روپے زبردستی وصول کیے گئے۔
بعد ازاں جنگلاتی محکمہ نے دیدیاپاڑا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرایا۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے شکنتلا وساوا، ایم ایل اے کے ذاتی معاون جتیندر وساوا اور دیگر افراد کو گرفتار کیا تھا۔ خصوصی سرکاری وکیل امت نائر نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ ملزمان کے درمیان گٹھ جوڑ کے واضح ثبوت موجود ہیں اور ایک عوامی نمائندے کی حیثیت سے چیتار وساوا پر قانون کی پاسداری کی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
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عدالت نے دفاع کے دلائل مسترد کرتے ہوئے تمام نو ملزمان کو قصوروار قرار دیا۔ اس فیصلے کو گجرات کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔