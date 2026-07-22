گجرات: غیر قانونی پٹاخہ فیکٹری میں آتشزدگی، 10 افراد ہلاک
پولیس کے مطابق اس فیکٹری کو پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود اسے غیر قانونی طریقے سے چلایا جا رہا تھا۔
By ANI
Published : July 22, 2026 at 8:50 AM IST
احمد آباد: حکام نے بتایا کہ احمد آباد کے رامول علاقے میں ایک غیر قانونی پٹاخہ فیکٹری میں بھیانک آگ لگنے سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق، حکام نے اس فیکٹری کو لائسنس ختم ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سیل کر دیا تھا، تاہم اس اندوہناک واقعے کے وقت خفیہ طریقے سے چلائی جا رہی تھی۔
ڈی سی پی میور پاٹل نے منگل کے روز بتایا کہ "رامول علاقے میں ایک غیر قانونی پٹاخہ فیکٹری میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 10 افراد کی موت ہو گئی۔ ہم نے اس فیکٹری کو پہلے ہی بند کر دیا تھا کیونکہ اس کا لائسنس 31 مارچ سال 2026 کو ختم ہو چکا تھا۔ پولیس نے احاطے کو سیل کر دیا گیا تھا۔ تاہم، رتھ یاترا کے لیے سکورٹی انتظامات میں پولیس کی مصروفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے غیر قانونی طریقے سے فیکٹری کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا اور 10 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔"
غیر قانونی فیکٹری کے خلاف انہدامی کارروائی: ڈی سی پی
سینئر اہلکار نے مزید بتایا کہ مستقبل میں ایسے سانحات کو روکنے کے لیے ان غیر قانونی اداروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی پی پاٹل نے مزید کہا، "مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے، ہم نے زمین مالکان سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی زمین پر موجود ایسی کسی بھی فیکٹری کے خلاف کارروائی کریں جن کے لائسنس کی مدت ختم ہو چکی ہے۔''
ان کے مطابق زمین مالکان اب ایسے آپریٹرز کے خلاف مسمار کرنے مسماری کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پولیس اور احمد آباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اس کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ اس وقت ایسے غیر مجاز ڈھانچوں کی مسماری کی نگرانی کر رہے ہیں۔ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
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