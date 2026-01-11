مارگدرسی ایم ڈی شیلجا کرن کی طرف سے طلباء کو رہنمائی اور ہدایت
ایم ڈی مارگدرسی شیلجا کرن کی طلباء کو رہنمائی فراہم کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم چیلنجز پر قابو پانے کی طاقت فراہم کرتی ہے۔
Published : January 11, 2026 at 2:07 PM IST
پیڈا پورم: ''اسکول صرف کلاس رومز والی عمارت نہیں ہے، بلکہ ایک کیمپس ہے جہاں طلباء خواب دیکھتے ہیں۔ تعلیم یہ نہیں کہ پیسہ کیسے کمایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ تعلیم آپ کو روزمرہ کی زندگی میں درپیش چیلنجز پر قابو پانے کی طاقت دیتی ہے۔'' یہ بات مارگدرسی چٹ فنڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کی ایم ڈی شیلجا کرن نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔
شیلجا کرن جنہوں نے سنیچر کی شام کاکیناڈا ضلع کے پیڈا پورم میں سری پرکاش سنرجی اسکول کی 18ویں سالگرہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور مختلف مسائل پر طلباء کی رہنمائی کی۔
انہوں نے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ 'پانی بچاؤ... زندگی بچا' صرف ایک نعرہ نہیں ہے۔ یہ ہماری سماجی ذمہ داری ہے۔ تصور کریں کہ پانی کے بغیر یہ دنیا کتنی خوفناک ہوگی۔ اگر آپ اپنے اردگرد کے نلکوں یا گھروں میں پانی ضائع ہوتے دیکھتے ہیں تو اسے روکیں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاموں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ پلاسٹک ایک خطرناک دشمن ہے جو سیکڑوں سال تک مٹی اور سمندر میں باقی رہتی ہے اور ماحول کو تباہ کرتی ہے۔'
اسی کے ساتھ انہوں نے درختوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ 'درخت قدرتی تحفہ ہیں۔ پودے لگانے اور ان کی حفاظت کرنے سے ہمیں کئی دہائیوں تک فائدہ ہوگا۔ ہم تلنگانہ میں مرگدرسی چٹس کے زیر اہتمام ایک لاکھ پودے لگا رہے ہیں۔ یہاں آنے والے ہر شخص کو اپنی زندگی میں کم از کم 100 پودے لگانا چاہیے۔' اس کے علاوہ انہوں نے طلبہ سے مطالعہ کے لیے فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جیسی ٹیکنالوجی کے مفید استعمال پر زور دیا۔
'راموجی راؤ اقدار کے لیے پرعزم شخصیت تھے'
اپنی تقریر میں شیلجا کرن نے راموجی گروپ آف کمپنیز کے بانی آنجہانی راموجی راؤ کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ راموجی راؤ نے اقدار، ثقافت اور رشتوں کو اہمیت دی۔ انہوں نے کہا کہ کتابیں اقدار نہیں سکھاتی۔ یہ چیز بزرگوں کا احترام کر کے اور ان کی زندگی کے اسباق کے نچوڑ کو سمجھنے کے بعد ہی کوئی سیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ، کسانوں، فوجیوں اور صفائی کے کارکنوں کا احترام کرنا جانا چاہیے۔ اس موقعے پر شری پرکاش ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیرمین کے کیشاواراؤ، سری پرکاش سنرجی اسکول کے ڈائریکٹر سی ایچ وجے پرکاش، اور دیگر نے خطاب کیا۔ تقریب میں سی ایچ نرسمہا راؤ سمیت متعدد لوگوں نے شرکت کی۔
مزید پڑھیں:
"معاشرے میں خواتین کو دیکھنے کے انداز کو تبدیل کرنا ضروری ہے": چیروکوری شیلجا کرن
مارگدرشی کی ترقی کا سفر جاری! شیلجا کرن نے منگل گیری میں 126 ویں برانچ کا افتتاح کیا
راموجی فلم سٹی میں نئے سال کی شاندار پارٹی کی تیاری، خاندان اور دوستوں کے ساتھ منائیں جشن
راموجی فلم سٹی کا 'ونٹر فیسٹ' شاندار افتتاح کے ساتھ ہوئی شروعات، سیاحوں میں جوش و خروش