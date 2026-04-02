شادی کی رات دولہن نے چھونے سے منع کیا تو دولہے نے کر دی پٹائی، جانیں پورا ماجرا
رام پور کے بلاس پور میں پہلے دولہے نے دولہن کی پٹائی کی، بعد ازاں سسرال والوں نے دولہے کا سر پھوڑ دیا۔
Published : April 2, 2026 at 1:46 PM IST
رام پور: اترپردیش کے ضلع بلاس پور سے ایک عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا ہے جہاں دلہن نے شادی کی رات دولہے کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا۔ اس بات ناراض دولہے نے دولہن کی پٹائی کر دی۔ اگلی صبح دلہن کے گھر والوں نے دولہے کا سر توڑ دیا۔ پولیس نے موقعے پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا۔
اطلاعات کے مطابق بلاس پور کے ایک محلے میں بیکری کی دکان چلانے والے ایک نوجوان کا اتوار کو ٹانڈہ کی ایک لڑکی سے شادی ہوئی۔ وہ پیر کو دلہن کو وداع کر کے گھر لایا۔ روایت کے مطابق اس رات دولہا اور دلہن کو ایک کمرے میں بھیج دیا گیا۔ دولہے کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ دلہن نے اسے ہاتھ لگانے سے منع کر دیا۔ غصے میں آکر دولہے نے رات میں ہی اس کی پٹائی کر دی۔ اس سے گھر میں ہنگامہ مچ گیا اور اسی رات پولیس بلا لی گئی۔
دولہے کے بھائی اور بہن کے مطابق دلہن نے دولہے اور پولیس کو بتایا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہے جس کی وجہ سے اس نے چھونے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد دلہن کے گھر والوں کو فون پر پورے معاملے کی اطلاع دی گئی۔ منگل کو دونوں فریق کے بیچ پنچایت ہوئی۔
بتایا جا رہا ہے کہ دونوں فریق تحریری معاہدہ کرنے تحصیل گئے۔ اسی دوران تحصیل پر دونوں فریق ایک بار پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس بار دلہن کے گھر والوں نے دولہے کی پٹائی کر دی اور اینٹ سے مار کر اس کا سر پھوڑ دیا۔ زخمی دولہا کو فوری طور پر کمیونٹی ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا۔ پولیس نے دولہے کا علاج اور طبی جانچ کرایا۔
بعد ازاں بدھ کو ایک اور پنچایت ہوئی، جہاں دلہن نے دولہے کے ساتھ رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد دونوں فریق نے الگ ہونے کا سمجھوتہ کر لیا، اور دلہن اپنے خاندان کے ساتھ گھر واپس چلی گئی۔
کوتوالی بلاس پور کے انچارج انسپکٹر جیت سنگھ نے بتایا کہ دولہا اور دلہن کے گھر والوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ جس کے بعد دونوں فریق نے باہمی رضامندی سے تصفیہ کرلیا جس کی کاپی پولیس اسٹیشن کو موصول ہوگئی ہے۔
