باپ کے قتل کے بعد غم زدہ بیٹی کی خودکشی، تین گرفتار
لڑکی کے باپ اروموگم کے ایک کسان تھے اور انہیں 17 مارچ کو کھیت میں نامعلوم افراد نے گلا کاٹ کر قتل کر دیا تھا۔
Published : March 23, 2026 at 8:59 AM IST
ترونیل ویلی: ایک چونکا دینے والے واقعے میں، تمل ناڈو کے ضلع ترونیل ویلی میں ایک نرس نے کچھ دن پہلے اپنے والد کے قتل کے بعد خودکشی کر لی۔ خاتون کی شناخت بے بی کنی (23) کے طور پر ہوئی ہے۔
خودکشی کرنے سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر قلم سے اپنے والد کے ساتھ دفن ہونے کی اپنی خواہش اور ملزمان کے نام لکھے۔ لڑکی نیلئی کے ایک سرکاری ہسپتال میں نرس تھی۔
اس کے والد ارومگم، وڈاکو نیلائیپاپورم گاؤں کے ایک کسان تھے اور انہیں 17 مارچ کو کھیت میں نامعلوم افراد نے کام کے دوران گلا کاٹ کر قتل کر دیا تھا۔ کنی نے 22 مارچ کو انتہائی قدم اٹھایا۔
لڑکی کے اہل خانہ کے مطابق وہ اپنے والد کے قتل کے بعد بہت پریشان تھی اور جب گھر والوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تب بھی وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ لڑکی کو نیلئی کے سرکاری اسپتال لے جایا گیا جہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
اس نے نوٹ میں لکھا کہ "میں اپنی جان لے لوں گی کیونکہ مجھ میں اپنے والد کے ساتھ گزارے گئے دنوں کو بھولنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں دو لوگوں کے نام بتاتی ہوں جنہوں نے میرے والد کو قتل کیا، انہیں پولیس کو بلا تاخیر گرفتار کرنا چاہیے۔"
اس کے علاوہ اس نے اپنی ہتھیلی پر سب سے زیادہ دل کو چھوتے ہوئے لکھا تھا کہ "براہ کرم جو خواہشات میں نے کاغذ پر لکھی ہیں وہ پوری کریں اور مجھے میرے والد کے ساتھ دفن کر دیں۔"
اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے، نیلئی ڈسٹرکٹ پولیس آفس نے کہا کہ "ہم نے متوفی خاتون کی طرف سے لکھا ہوا خط برآمد کر لیا ہے۔ اس نے خودکشی کر کے خود کو ختم کر لیا کیونکہ وہ اپنے والد کے نقصان کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے خط کے مندرجات کی بنیاد پر، ہم نے خودکشی کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ دونوں افراد کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے نیلے کے گورنمنٹ میڈیکل کالج ہسپتال میں رکھا گیا ہے۔"
دریں اثنا، موندردائیپو پولیس نے ارومگم کے قتل کے سلسلے میں تین افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ فی الحال گرفتار افراد سے قتل کے حوالے سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
خودکشی کوئی حل نہیں ہے: اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں، یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں، یا آپ کو جذباتی مدد کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7 دستیاب) یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی ہیلپ لائن 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب)۔
