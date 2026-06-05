تلنگانہ میں ہولناک سانحہ: سلنڈر دھماکے سے نانی اور نواسہ نواسی ہلاک
حادثہ جمعرات کی رات اس وقت پیش آیا جب 50 سالہ وانم چندرکلا اپنے دو نواسوں کے ساتھ گھر میں سو رہی تھیں۔
Published : June 5, 2026 at 5:00 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے ضلع نلگنڈہ کے مریال گوڑہ میں ایک دل دہلا دینے والے حادثے میں ایک بزرگ خاتون اور ان کے دو نواسے سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں زندہ جل کر ہلاک ہوگئے۔ اس افسوسناک واقعے نے علاقے میں غم کی لہر دوڑا دی ہے۔
پولیس کے مطابق یہ حادثہ جمعرات کی رات اس وقت پیش آیا جب 50 سالہ وانم چندرکلا اپنے دو نواسوں کے ساتھ گھر میں سو رہی تھیں۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ گھر میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چند ہی لمحوں بعد گھر میں موجود ایل پی جی سلنڈر زور دار دھماکے سے پھٹ گیا۔
آگ اور دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ گھر میں موجود تینوں افراد کو باہر نکلنے کا موقع نہ مل سکا اور وہ شعلوں میں گھر کر ہلاک ہوگئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔
مرنے والوں کی شناخت وانم چندرکلا اور نواسہ نواسی کی عمریں 14 اور 16 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں۔ پولیس کے مطابق بچوں کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا جبکہ ان کی والدہ روزگار کی تلاش میں اپنے آبائی علاقے سے باہر مقیم تھیں۔
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ڈی ایس پی راج شیکھر راجو نے بتایا کہ ابتدائی شواہد شارٹ سرکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تاہم حادثے کی مکمل وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ تینوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔