احمد رضا بریلوی کے 108ویں عرس رضوی کا شاندار آغاز، ملک اور دنیا بھر سے آتے ہیں زائرین
احمد رضا بریلوی کی پوری زندگی علم، عمل اور عشق رسول کا ایک مثالی نمونہ ہے۔
Published : August 7, 2026 at 4:49 PM IST
بریلی(اتر پردیش): اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے 108ویں عرس رضوی کا آغاز ہوگیا۔ تقریب کے ایک حصے کے طور پر، ایک نعتیہ مشاعرہ (ایک شعری سمپوزیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وقف ہے) کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک اور بیرون ملک کے نامور شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔
اس موقع پر درگاہ اعلیٰ حضرت کے مہتمم حضرت مولانا سبحان رضا خان اور سجادہ نشین بدروشریہ مفتی احسن رضا قادری نے ملک اور بیرون ملک سے آئے ہوئے زائرین اور مریدین کے نام اہم پیغام جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا بریلوی کی پوری زندگی علم، عمل اور عقیدت کا ایک مثالی نمونہ ہے اور ان کی تعلیمات آج تک لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو سنوار رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اپنے علم، کردار اور معاشرے کے لیے لگن سے نئی مثال قائم کرنے والے ہی تاریخ میں امر ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام لوگوں تک پہنچایا اور اپنے علمی وظائف کے ذریعے امت مسلمہ کے اندر بیداری اور نظریاتی تبدیلی کی مضبوط بنیاد رکھی۔
انہوں نے کہا کہ صرف وہی لوگ تاریخ میں امر ہوتے ہیں جو اپنے علم، کردار اور معاشرے کے لیے لگن کے ذریعے نئی مثال قائم کرتے ہیں۔ درگاہ کے سربراہ اور سجادہ نشین نے تمام زائرین سے اپیل کی کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر ثابت قدمی سے عمل کریں، روحانی احکامات کے درمیان باہمی اتحاد اور یکجہتی کو مضبوط کریں اور ان احکامات کے بزرگوں کی قائم کردہ اخوت و ہم آہنگی کی روایات کو برقرار رکھیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسلک اہلسنت کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کی ترقی، امن اور خوشحالی میں اپنا مثبت کردار ادا کرے۔
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انہوں نے خاص طور پر نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سوشل میڈیا کو ذمہ داری اور صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ انہوں نے ان پر زور دیا کہ وہ معاشرتی برائیوں سے خود کو دور رکھیں، اپنے عقیدے اور ملک کے ساتھ وفادار رہیں اور انسانیت، محبت اور بھلائی کے راستے پر چل کر معاشرے کی خدمت کریں۔
امام احمد رضا نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو عوام تک پہنچایا اور اپنے علمی وظائف کے ذریعے امت مسلمہ کے اندر بیداری اور نظریاتی تبدیلی کی مضبوط بنیاد رکھی۔