سرکاری اسکول کے پرنسپل کی فراخ دلی، اپنے خرچ پر 17 طلباء کے لیے ہوائی جہاز کے سفر کا انتظام کیا
ایک سرکاری اسکول کے پرنسپل نے طلباء کے لیے ہوائی جہاز کی سواری اور چنئی کے دورے کا انتظام کیا۔
Published : November 8, 2025 at 6:46 PM IST
توتیکورین (تمل ناڈو): ایک سرکاری اسکول کے پرنسپل نے اپنے خرچ پر سابق طلباء سمیت 17 طلباء کے لئے ہوائی جہاز کے ذریعے چینئی دورے کا انتظام کیا۔ تھوتھکوڈی کے قریب ناصرت میں ایک سرکاری امداد یافتہ پرائمری اسکول ہے۔ پڈوکوٹائی علاقے سے تعلق رکھنے والے نیلسن پونراج اسکول کے پرنسپل کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔
بہترین استاد کا ایوارڈ حاصل کرنے والے پونراج اسکول کو ڈیجیٹل کر رہے ہیں۔ یہ سکول غریب اور نادار طلباء کی خدمت کرتا ہے، جو کمپیوٹر کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔
یہی نہیں بلکہ پرنسپل پونراج اپنے خرچ پر مختلف نئی عمارتیں بھی تعمیر کر رہے ہیں اور طلباء کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں، انہوں نے 11 طلباء اور سابق طلباء کو ہوائی سفر کی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے چنئی لے گئے۔
قبل ازیں ضلع کلکٹر علم بھاگوت نے سرکاری اسکول کے طلبہ کو رخصت کرنے کی تقریب میں شرکت کی اور طلبہ اور پرنسپل پونراج کو مبارکباد دی۔
بعد ازاں ڈسٹرکٹ کلکٹر علم بھاگوت نے طلباء سے بات کرتے ہوئے کہا، "ہوائی جہاز میں سفر کرنا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ میں نے خود پہلی بار یو پی ایس سی کا امتحان پاس کرنے کے بعد اڑان بھری ہے۔ میں استاد کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا۔ مستقبل میں اس طرح کے مزید پروگرام منعقد ہونے چاہئیں۔"
اس کے بعد، وہ سب تھوتھکوڈی ہوائی اڈے سے چنئی کے لیے روانہ ہوئے۔ چنئی میں، وہ کونیمارا لائبریری، میوزیم، سیکرٹریٹ، اور رہنماؤں کی یادگاروں کا دورہ کریں گے، اور میٹرو سے بھی سفر کریں گے۔
اس کے بعد انہوں نے میٹرو سے ایگمور ریلوے اسٹیشن کا سفر کیا اور مٹھو نگر ایکسپریس کے ذریعے تھوتھکوڈی واپس آئے۔ پرنسپل نیلسن پونراج نے ذاتی طور پر اس سفر کے لیے تقریباً 1.50 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔