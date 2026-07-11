ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والوں کے لیے کوئی سرکاری مراعات نہیں، نوکریاں بھی جائیں گی، آسام حکومت کا بڑا فیصلہ
آسام اسمبلی کے بجٹ میں تعدد ازدواج کے قصوروار پائے جانے والے سرکاری ملازمین کو ملازمت سے برخاست کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔
Published : July 11, 2026 at 8:52 AM IST
گوہاٹی: آسام حکومت نے جمعہ کو اسمبلی میں ریاست کا بجٹ پیش کیا۔ بجٹ میں آسام حکومت نے تجویز پیش کی کہ تعدد ازدواج کی خلاف ورزی کرنے والے افراد ریاستی حکومت کی فلاحی اسکیموں کے فوائد کے اہل نہیں ہوں گے۔ یہی نہیں اس عمل کے مرتکب پائے جانے والے سرکاری ملازمین کو ملازمت سے برخاست کر دیا جائے گا۔
اپنا پہلا بجٹ پیش کرتے ہوئے، ریاستی وزیر خزانہ جینتا مالا بروہ نے کہا کہ فلاحی اسکیموں کے فوائد صرف اہل افراد تک نہیں پہنچنا چاہئے بلکہ معاشرے میں شمولیت، دیانتداری اور اخلاقی اقدار کو بھی فروغ دینا چاہئے۔
مالا بروہ نے کہا، " خواتین کو بااختیار بنانے اور صنفی انصاف کو فروغ دینے کے مقصد سے، کوئی بھی مرد جو ایک سے زائد شادیاں کرتا ہے، ریاستی حکومت کی کسی بھی فلاحی اسکیم سے فائدہ حاصل کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔"
بجٹ میں آسام سروسز (ڈسپلن اینڈ اپیل) رولز، 1964 میں ترمیم کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ اس شق کے تحت، اگر کوئی سرکاری ملازم تعدد ازدواج کا قصوروار پایا جاتا ہے، تو اسے قانون کے مطابق سرکاری ملازمت سے برخاست کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "دیانتداری اور ذمہ دار شہریت کو فروغ دینے کے لیے، میں تجویز کرتی ہوں کہ فوجداری قانون کے تحت سزا یافتہ کسی بھی شخص کو سرکاری فلاحی اسکیموں کے فوائد کے لیے اہل نہیں سمجھا جائے گا۔"
وزیر خزانہ نے زور دے کر کہا کہ انتخابی عمل کے دوران باقاعدہ بجٹ کی عدم دستیابی کی وجہ سے فلاحی اسکیموں کا معمول کا کام متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اب ان فلاحی اسکیموں کو اگست سے دوبارہ شروع کرے گی۔
آسام حکومت نے ریاستی اسمبلی میں یو سی سی بل 2026 کو منظور کیا ہے۔ 126 رکنی آسام اسمبلی میں این ڈی اے کے 102 ارکان کی حمایت سے یہ بل پاس کیا گیا۔ جس میں شادی، طلاق، وراثت، کثرتِ ازدواج اور لیو اِن ریلیشن شپ جیسے معاملات کے لیے یکساں قوانین ہیں۔
اپوزیشن اور مسلم تنظیموں کی جانب سے اس بل کی سخت مخالفت کی گئی ہے اور اسے اقلیتوں کے پرسنل لاز پر حملہ قرار دیا گیا ہے۔
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