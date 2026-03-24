ایئر لائن سیکورٹی ایگزیکٹو نے واٹس ایپ اسٹیٹس لگا کرخودکشی کرلی
گورکھپور میں بلیا کی ایک نوجوان خاتون نے خودکشی کرلی۔ مکان مالک نے اسٹیٹس دیکھ کر دروازہ کھٹکھٹایا
Published : March 24, 2026 at 11:38 AM IST
گورکھپور: بلیا سے تعلق رکھنے والی ایک غیر شادی شدہ نوجوان خاتون نے اپنے انسٹاگرام اور واٹس ایپ اسٹیٹس لگانے کے بعد خودکشی کر لی، "میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی۔" یہ خاتون اسپائس جیٹ ایئر لائنز میں بطور سیکیورٹی ایگزیکٹو ملازم تھی۔ وہ گورکھپور کی سینک وہار کالونی میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ پیر کو اس کے اپنے واٹس ایپ پر پیغام دیکھ کر اس کا مالک مکان خاتون کا کمرہ دیکھنے گیا۔ وہاں اس کی لاش ملنے پر اس نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔
ایمس پولیس اسٹیشن کے انچارج سی پی پانڈے نے بتایا کہ مکان مالک کی اطلاع کے بعد پولیس کی ایک ٹیم کو جائے وقوعہ پر روانہ کیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ نوجوان خاتون کا تعلق بلیا ضلع کے ملک پور گاؤں سے ہے۔ اس کا نام شیوانگی ورما تھا۔ وہ اسپائس جیٹ ایئرویز میں سیکیورٹی ایگزیکٹو کے طور پر ملازم تھیں۔ وہ غیر شادی شدہ تھی۔ مالک مکان نے پولیس کو اطلاع دی کہ وہ اپنے واٹس ایپ پر شیوانگی کا پیغام دیکھ کر اس کے کمرے میں گیا تھا۔ کمرہ اندر سے بند تھا۔ جب اسے پکارنے کے باوجود کوئی جواب نہ ملا تو اس نے پولیس کو اطلاع دی۔
سی پی پانڈے کے مطابق جائے وقوعہ پر پہنچنے والی پولیس ٹیم کو داخلے کے لیے دروازہ توڑنا پڑا۔ نوجوان خاتون اپنے بستر پر لیٹی ہوئی پائی گئی۔ اسے فوری طور پر ایمس اسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کردی۔ فرانزک اور پولیس ٹیموں نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ اہل خانہ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ شیوانگی کے واٹس ایپ اور فون ریکارڈ سے متعلق تفصیلات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ابھی تک خودکشی کی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لواحقین لاش کو واپس بلیا لے گئے ہیں۔
ی ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔