بہار انتخابات سے قبل جے ڈی یو میں بغاوت، گوپال منڈل نے پارٹی پر لگائے سنگین الزامات! آزاد لڑنے کا ارادہ؟

جے ڈی یو کے MLA گوپال منڈل نے ٹکٹ کٹنے کے بعد پارٹی پر ظلم کا الزام لگایا۔ انہوں نے آزاد لڑنے کا اعلان کیا۔

gopal mandal targets party and ready to contest independent in bihar assembly elections 2025 Urdu News
گوپال منڈل (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 9:55 AM IST

5 Min Read
پٹنہ، بہار: بہار اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی سرگرمیاں تیز ہوگئی ہیں۔ جے ڈی یو کے گوپال پور کے ایم ایل اے گوپال منڈل نے اپنی پارٹی کے لیڈروں پر غصہ ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کا ٹکٹ کینسل کرکے ان پر ظلم کیا گیا۔ منڈل نے کہا کہ نتیش کمار کے قریبی لوگوں نے ان کا ٹکٹ کٹوایا، اس کی وجوہات کے بارے میں وہ واضح نہیں ہیں۔ انتہائی پسماندہ طبقہ سے تعلق رکھنے والے منڈل نے اس فیصلے کو اپنی برادری کی توہین قرار دیا۔

نتیش کمار سے ملنے نہ ملنے کی شکایت

گوپال منڈل نے کہا کہ ان کا ٹکٹ کٹنے کے بعد وہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے ملنے گئے، لیکن انتظامیہ نے انہیں ملنے سے روک دیا۔ اس سے پریشان منڈل نے کہا کہ نتیش کمار ان کے لیڈر ہیں اور وہ ان کے وفادار ہیں۔ انہوں نے کہا، "ہم اس وقت سے جے ڈی یو کے ساتھ ہیں جب بہار میں جنگل راج تھا۔ ہم نے بہت سے غنڈوں کو پرسکون کیا، لیکن اب پارٹی نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔"

آزاد کے طور پر انتخاب لڑنے کا فیصلہ

پارٹی سے ناراضگی کے باوجود منڈل نے واضح کیا کہ وہ عظیم اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ گوپال پور سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے۔ جے ڈی یو کے نئے امیدوار بلو منڈل پر نشانہ لگاتے ہوئے منڈل نے کہا، "ہم بلو منڈل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، وہ ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عوام ہمارے ساتھ ہے۔"

وائرل ویڈیو تنازعہ پر وضاحت

جب منڈل سے پوچھا گیا کہ کیا وائرل ویڈیو، جس میں وہ پستول دکھاتے ہوئے نظر آرہے ہیں، ان کے ٹکٹ سے انکار کی وجہ ہوسکتی ہے، تو انہوں نے اس سے انکار کردیا۔ منڈل نے کہا کہ پستول لائسنس یافتہ ہے اور وہ ہمیشہ ساتھ رکھتا ہے۔ حملے کی صورت میں اسے کھینچنا فطری ہے۔ انہوں نے اپنے ٹکٹ سے انکار کی وجہ یہ نہیں بلکہ نتیش کمار کے قریبی لوگوں کی سازش بتائی۔

"ہم ہمیشہ پستول اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یہ لائسنس یافتہ ہے۔ اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو کیا ہم اسے نہیں نکالیں گے؟ ٹکٹ دینے سے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے۔ نتیش کمار کے کچھ قریبی لوگوں نے میرے خلاف سازش کی۔" – گوپال منڈل، جے ڈی یو ایم ایل اے

نتیش سے وفاداری، پارٹی سے عدم اطمینان

منڈل نے نتیش کمار سے اپنی مکمل وفاداری کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیتتے ہیں تو بھی وہ نتیش کے ساتھ ہی رہیں گے۔ منڈل نے کہا کہ ہمارا گرینڈ الائنس میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نتیش ہمارے لیڈر ہیں، لیکن پارٹی کے کچھ لیڈروں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو اپنے اور اپنی برادری کے خلاف ظلم قرار دیا۔

بلو منڈل پر عوامی حمایت اور حملہ

گوپال منڈل نے دعویٰ کیا کہ گوپال پور کے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور بلو منڈل کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ انہیں قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، "عوام کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، عوام بلو منڈل کے سیاسی پس منظر کو جانتی ہے، ہم اسے شکست دیں گے۔" منڈل نے صاف کہا کہ جیت کے بعد بھی وہ نتیش کمار کے ساتھ ہی رہیں گے۔

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
ASSEMBLY ELECTION IN BIHAR
JDU MLA GOPAL MANDAL TARGETS PARTY
GOPAL MANDAL TO CONTEST INDEPENDENT
BIHAR ELECTIONS 2025

