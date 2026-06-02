ممبئی ایئرپورٹ پر دبئی سے چلنے والا سونے کی اسمگلنگ کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب، کروڑوں روپے کا سونا ضبط
دونوں مسافر دبئی سے ممبئی پہنچے اور سونے کو موم کی شکل میں انتہائی مہارت سے چھپا کر لایا گیا تھا۔
Published : June 2, 2026 at 3:00 PM IST
ممبئی : ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلی جنس (ڈی آر آئی) اور کسٹمز حکام نے ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے دبئی سے منسلک سونے کی اسمگلنگ کے ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش کر دیا۔ حکام نے دو مسافروں کو گرفتار کرتے ہوئے تقریباً 2.6 کلو گرام 24 قیراط سونا ضبط کیا جس کی مالیت 4 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔
تحقیقات کے مطابق دونوں مسافر دبئی سے ممبئی پہنچے تھے اور سونے کو موم کی شکل میں انتہائی مہارت سے چھپا کر لایا گیا تھا تاکہ ایئرپورٹ پر جانچ کے دوران پکڑا نہ جا سکے۔ خفیہ اطلاع ملنے کے بعد ڈی آر آئی اہلکاروں نے دونوں مسافروں کو روک کر تلاشی لی جس کے دوران سونے سے بھرے پیکٹ برآمد ہوئے۔
بعد ازاں تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ایک جیولر کو بھی گرفتار کیا گیا جس کے مبینہ طور پر اس اسمگلنگ نیٹ ورک سے روابط سامنے آئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایک منظم بین الاقوامی نیٹ ورک کا حصہ ہو سکتا ہے جس کے تار دبئی سے جڑے ہوئے ہیں۔
حکام نے ضبط شدہ سونا کسٹمز ایکٹ کے تحت اپنی تحویل میں لے لیا ہے جبکہ گرفتار افراد سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے۔ تفتیشی اداروں کا ماننا ہے کہ اس کارروائی سے اسمگلنگ کے ایک بڑے گٹھ جوڑ کے بارے میں مزید اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔