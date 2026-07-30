عمر خالد کی حمایت میں نعرے لگانے والے طلباء کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن
گوا میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد احتجاج میں شامل طلباء نے جشن منایا تھا۔
By PTI
Published : July 30, 2026 at 11:55 AM IST
پنجی: گوا پولیس نے جشن کی تقریب کے منتظمین سے ساحلی ریاست میں چند طلباء کے احتجاج کے فنڈنگ اور اس کے پیچھے کی "نیت" کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں۔ حکام نے جمعرات کو بتایا کہ جشن میں مبینہ طور پر عمر خالد کے حق میں نعرے لگائے گئے تھے۔
گوا پولیس نے گزشتہ ہفتے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر جشن کے دوران جیل میں بند طالب علم کارکن عمر خالد کی حمایت کرنے کے الزام میں دو نوجوانوں کو حراست میں لیا تھا۔ واضح رہے عمر خالد کو 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات سے متعلق ایک معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے۔
گوا پولیس نے گزشتہ ہفتے ماپوسا اور پنجی میں پردھان کے استعفیٰ کے لیے ہونے والے دو احتجاجی مظاہروں کے منتظمین سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔
حکام نے بتایا کہ دونوں تقریبات کا اہتمام غیر سرکاری تنظیم اُزواد نے کیا تھا۔ ایک مقامی گروپ، 'مپوسا کے شہریوں' نے اس کے خلاف یہ کہتے ہوئے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے کہ تقریب میں عمر خالد کے حامی پلے کارڈز تھے۔
پنجی پولیس نے بدھ کے روز اس این جی او کی سکریٹری امرین شیخ کو طلب کیا جس نے تقریبات کا اہتمام کیا تھا۔
امرین شیخ تبصرے کے لیے دستیاب نہیں تھے، ذرائع نے بتایا کہ تفتیشی افسر نے ان سے تقریباً 240 سوالات پوچھے، جن میں بنیادی طور پر احتجاج کے لیے فنڈنگ اور عمر خالد کی حمایت میں نعرے لگانے کے پیچھے مبینہ نیت کے بارے میں پوچھا گیا۔
ایک ذرائع کے مطابق، "تفتیشی افسر نے شیخ سے سوالات کیے جیسے: 'احتجاج کی قیادت کون کر رہا تھا؟ کیا آپ احتجاج سے متعلق کسی واٹس ایپ، ٹیلی گرام، یا سگنل گروپ کی رکن ہیں؟ آپ نے مقام تک کیسے سفر کیا؟ آپ کا احتجاج کے ذریعے کیا حاصل کرنے کا ارادہ تھا؟ کیا آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت، سماجی تنظیم، یا طلبہ تنظیم سے ہے؟'"
رابطہ کرنے پر پولیس سپرنٹنڈنٹ (شمالی گوا) ہریچندرا مڈکائیکر نے جمعرات کو پی ٹی آئی کو بتایا کہ ایک گروپ کی طرف سے درج شکایت کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جو سوالات پوچھے گئے وہ بنیادی طور پر تفتیش کا حصہ تھے، انہوں نے مزید کہا کہ پوچھ گچھ کے بعد منتظمین کو جانے کی اجازت دی گئی۔
یہ بھی پڑھیں: