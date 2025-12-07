گوا کلب آتشزدگی: چیف جنرل منیجر اور چار دیگر ملازمین گرفتار،حکومت کے تین سینئر عہدیدار معطل، 5 لاکھ روپے معاوضہ کا اعلان
وزیراعلیٰ نے کہا کہ، کلب کے مالکان سوربھ لوتھرا اور گورو لوتھرا کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔
Published : December 7, 2025 at 10:17 PM IST
پنجی: گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت نے اتوار کو اعلان کیا کہ "برچ بائے رومیو لین" نائٹ کلب میں آگ لگنے کے بعد چار ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے جنہوں نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی اور کلب کو چلانے کی اجازت دی۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ کلب کے اندر "الیکٹرک پٹاخے" چلائے گئے تھے، جس سے آگ لگی۔
کلب میں آگ لگنے سے 25 لوگوں کی ہلاکت کے چند گھنٹے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، ساونت نے کہا کہ انھوں نے ریاست کے چیف سکریٹری اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل کو ہدایت دی ہے کہ وہ غلط سرکاری اہلکاروں کی شناخت کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ساونت نے المناک آتشزدگی کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ریاستی انتظامیہ اور محکمہ داخلہ کے سینئر افسران کے ساتھ کئی میٹنگیں کیں۔
#WATCH | Fire at a restaurant in North Goa’s Arpora, claiming 25 lives | Goa CM Pramod Sawant says, " according to the preliminary inquiry, the fire broke out due to the bursting of some electrical fire crackers inside the club. some people could come out, but others could not,… pic.twitter.com/ZIECgI8K47— ANI (@ANI) December 7, 2025
وزیراعلیٰ نے بتایا کہ کلب کے چیف جنرل منیجر راجیو مودک، جنرل منیجر وویک سنگھ، بار منیجر راجیو سنگھانیہ اور گیٹ منیجر ریانشو ٹھاکر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کلب کے مالکان سوربھ لوتھرا اور گورو لوتھرا کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) کو ان کے خلاف سخت تعزیری کارروائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
ایک سینئر افسر نے بتایا کہ نائٹ کلب آتشزدگی سانحہ کے سلسلے میں گوا حکومت کے تین سینئر عہدیداروں بشمول پنچایت کے اس وقت کے ڈائریکٹر کو اتوار کو معطل کر دیا گیا. ڈائریکٹر پر 2023 میں اس کلب کو کام شروع کرنے کی اجازت دینے میں کردار ادا کرنے کا الزام ہے۔
#WATCH | Fire at a restaurant in North Goa’s Arpora, claiming 25 lives | Goa CM Pramod Sawant says, " the ex-gratia amount of rs 5 lakhs will be provided to the next of kin of the deceased, and rs 50,000 for the injured will be sanctioned through the sdrf fund. the government… pic.twitter.com/lvylOuZh98— ANI (@ANI) December 7, 2025
معطل کیے گئے اہلکاروں میں اس وقت کے پنچایت کے ڈائریکٹر سدھی تشار ہرلنکر ، اس وقت کی گوا ریاستی آلودگی کنٹرول بورڈ کی ممبر سکریٹری ڈاکٹر شمیلا مونٹیرو اور اس وقت کے دیہی پنچایت ارپورہ ناگوا کے سکریٹری رگھویر باگکر شامل ہیں۔
ایک سینئر افسر نے بتایا کہ انہیں ارپورہ میں واقع 'برچ بائی رومیو لین' نائٹ کلب کو 2023 میں کام شروع کرنے کی اجازت دینے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ پولیس نے آرپورہ ناگوا پنچایت کے سرپنچ روشن ریڈکر سے پوچھ گچھ کی جس نے کلب کو تجارتی لائسنس جاری کیا تھا۔
#WATCH | Goa: Bodies of the deceased who lost their lives in the fire incident that took place at a restaurant in North Goa's Arpora are being handed over to their family members at the Goa Medical College. pic.twitter.com/Fu89MCEP0G— ANI (@ANI) December 7, 2025
حکومت نے واقعہ کی تحقیقات کے لیے جنوبی گوا کے کلکٹر، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور فارنسک لیبارٹری کے ڈائریکٹر پر مشتمل ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی ایک ہفتے میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام نائٹ کلبوں اور مہمان نوازی کے دیگر اداروں کو مناسب حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔
گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت نے آتشزدگی میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے لیے فی کس 5 لاکھ روپے کی ایکس گریشیا رقم کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حادثے میں زخمی ہونے والوں کو فی کس پچاس ہزار روپے دیئے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ساونت نے کہا کہ مہلوکین کی لاشوں کو ان کے متعلقہ گھروں تک پہنچانے کے لیے پولیس اہلکاروں اور صحت کے اہلکاروں کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔
قبل ازیں، وزیر اعظم نریندر مودی نے شمالی گوا کے ارپورہ میں آتشزدگی کے حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر غم کا اظہار کیا تھا اور مرنے والوں کے خاندانوں کے لیے پی ایم قومی ریلیف فنڈ (PMNRF) سے 2 لاکھ روپے کی ایکس گریشیا کا اعلان کیا ۔ زخمیوں کو 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا گیا۔
ہفتے کی رات دیر گئے لگنے والی آگ میں کم از کم 25 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان میں سے چار کی شناخت سیاحوں کے طور پر اور چودہ دیگر کو کلب کے عملے کے ارکان کے طور پر کیا گیا ہے۔ ایمرجنسی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں لے جایا گیا، جب کہ حکام نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے رات بھر کام کیا۔
یہ بھی پڑھیں: