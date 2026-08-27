گوا میں انسداد مذہبی تبدیلی بل کو کابینہ کی منظوری، غیر قانونی تبدیلی پر عمر قید تک سزا کی تجویز
مجوزہ قانون کے مطابق شادی صرف غیرقانونی مذہبی تبدیلی کے مقصد سے کی گئی ہوتو ایسی شادی کو باطل قرار دینے کی تجویز ہے۔
Published : August 27, 2026 at 2:33 PM IST
پنجی : گوا حکومت نے مذہبی تبدیلی کے خلاف ایک سخت قانون لانے کی راہ ہموار کردی ہے۔ ریاستی کابینہ نے گوا پروہیبیشن آف اَن لا فل کنورژن آف ریلیجن بل 2026 کو اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بل 31 اگست سے شروع ہونے والے اسمبلی کے تین روزہ مانسون اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ مجوزہ قانون میں طاقت، جبر، ناجائز اثر و رسوخ، لالچ، دھوکہ دہی یا شادی کے ذریعے مبینہ طور پر کرائی جانے والی غیر قانونی مذہبی تبدیلی کے خلاف سخت سزاؤں کی تجویز دی گئی ہے۔
بل کے تحت غیر قانونی مذہبی تبدیلی کے مرتکب افراد کو عمر قید تک کی سزا دی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم 50 ہزار روپے جرمانے اور متاثرہ شخص کو 5 لاکھ روپے تک معاوضہ دینے کی تجویز بھی شامل ہے۔ مجوزہ قانون کے مطابق اگر کوئی شادی صرف غیر قانونی مذہبی تبدیلی کے مقصد سے کی گئی ثابت ہوتی ہے تو ایسی شادی کو باطل قرار دینے کی تجویز بھی رکھی گئی ہے۔
مجوزہ بل میں مذہبی شخصیات کو بھی اس قانون کے دائرے میں رکھا گیا ہے۔ غیر قانونی تبدیلی میں ملوث پائے جانے والے پجاریوں، مذہبی رسومات انجام دینے والوں، مولویوں اور دیگر مذہبی شخصیات کے لیے سخت سزاؤں کی تجویز ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایسے معاملات میں کم از کم 3 سال سے 10 سال تک قید کی سزا ہوسکتی ہے، جبکہ بعض دیگر دفعات کے تحت سزا مزید سخت ہوسکتی ہے۔
مجوزہ قانون میں نابالغ، خاتون، معذور یا ذہنی بیماری میں مبتلا شخص، یا درج فہرست ذات و قبائل کے فرد کی مبینہ غیر قانونی مذہبی تبدیلی کے لیے زیادہ سخت سزا کی تجویز دی گئی ہے۔ایسے معاملات میں 5 سے 14 سال تک کی سخت قید اور کم از کم ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے۔ حکومت کی جانب سے کابینہ میں منظوری کے باوجود یہ واضح ہے کہ یہ بل ابھی قانون نہیں بنا ہے۔ اسے پہلے اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جہاں اس پر بحث اور منظوری کے بعد ہی یہ قانون کی شکل اختیار کرے گا۔
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گوا حکومت کا کہنا ہے کہ مجوزہ قانون کا مقصد جبر، دھوکہ دہی یا لالچ کے ذریعے ہونے والی غیر قانونی مذہبی تبدیلیوں کو روکنا ہے۔ تاہم ریاست میں حزب اختلاف اور بعض سماجی و سیاسی حلقوں نے اس قانون کی ضرورت اور اس کی بعض سخت دفعات پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ایک آزاد رکن اسمبلی نے بل کو سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔