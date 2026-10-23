اتر پردیش: پیلی بھیت میں دس ہزار سے زائد ووٹر اندراجات میں گڑبڑی، دو ای آر اوز کے خلاف کارروائی کا حکم
یہ تنازعہ ان شکایات کےبعد پیدا ہوا کہ کچھ ایپک نمبروں میں ایسے ووٹرز کی تفصیلات درج تھیں جودرحقیقت کسی اور ووٹر سے متعلق تھیں۔
Published : October 23, 2026 at 12:18 PM IST
پیلی بھیت/لکھنؤ: حکام نے جمعرات کو بتایا کہ اتر پردیش کی الیکشن کمیشن انتظامیہ نے پیلی بھیت اسمبلی حلقے میں دس ہزار 470 ووٹر اندراجات میں بے ضابطگیاں سامنے آنے کے بعد، دو الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (ای آر اوز) کے خلاف قانونی کارروائی کرنے اور ایک کمپیوٹر اسسٹنٹ کو ملازمت سے برطرف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان دو ای آر اوز میں ایک موجودہ اور ایک سابقہ افسر شامل ہیں۔
لکھنؤ میں اتر پردیش کے چیف الیکٹورل آفیسر، نودیپ رنوا کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق، تفصیلی تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ ووٹر رجسٹریشن سینٹر پر تعینات ایک کمپیوٹر اسسٹنٹ نے 31 مئی اور 29 اگست 2024 کے درمیان ووٹر کی معلومات میں تبدیلی کے لیے 'فارم-8' کے ذریعے موصول ہونے والی تیرہ ہزار 779 درخواستوں پر کارروائی کی۔ ان میں سے دس ہزار 470 درخواستیں منظور کر لی گئیں، جبکہ تین ہزار 309 مسترد کر دی گئیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ دفتر کے ریکارڈ میں ان اندراجات سے متعلق کوئی درخواست فارم یا معاون دستاویزات نہیں مل سکیں۔
حکام نے ہدایت دی ہے کہ زیرِ تفتیش مدت کے دوران اس اسمبلی حلقے میں تعینات کمپیوٹر اسسٹنٹ اور دو ای آر اوز کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جائے۔ یہ کارروائی 'ریپریزنٹیشن آف دی پیپل ایکٹ، 1950' (عوامی نمائندگی ایکٹ) کی دفعہ 32 اور 'بھارتیہ نیائے سنہتا' کی متعلقہ دفعات کے تحت کی جائے گی۔ دونوں افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کے کردار کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
پیلی بھیت کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آلوک کمار نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے بعد، سب ڈویژنل مجسٹریٹس مینک گوسوامی اور ہیمنت چودھری کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ جمعرات کی شام صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہا کہ زیرِ تفتیش مدت کے دوران انتخابی فہرست کی تیاری کی ذمہ داری انہی دو افسران پر تھی۔ انہیں اب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے منسلک کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ انل کمار نامی ایک کمپیوٹر آپریٹر کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ یہ تنازعہ ان شکایات کے بعد پیدا ہوا کہ کچھ 'الیکٹرز فوٹو آئیڈینٹی کارڈ' (ایپک) نمبروں میں ایسے ووٹرز کی تفصیلات درج تھیں جو درحقیقت کسی اور ووٹر سے متعلق تھیں۔ کانگریس پارٹی نے الزام لگایا کہ پیلی بھیت صدر حلقے میں تیرہ ہزار 150 ووٹرز جن کے نام اور والد کے نام مختلف تھے، ان سب کے ایپک نمبر ایک جیسے تھے۔ سماج وادی پارٹی نے بھی اسی طرح کے خدشات کا اظہار کیا۔
انتخابی حکام نے 10 اپریل سے 21 اکتوبر کے درمیان کمپیوٹر اسسٹنٹ کی جانب سے نمٹائی گئی 'فارم-6' (نام شامل کرنے کے لیے) اور 'فارم-7' (نام خارج کرنے کے لیے) کی تمام درخواستوں کی تفصیلی تحقیقات کا حکم دیا ہے، اور ایک دن کے اندر رپورٹ طلب کی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ، طے شدہ قواعد کے مطابق، 'فارم-8' کا استعمال کرتے ہوئے غلط اندراجات کو درست کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔
بدھ کے روز، اتر پردیش کانگریس نے الزام لگایا کہ پیلی بھیت صدر اسمبلی حلقے میں انتخابی فہرست میں بڑے پیمانے پر ردوبدل کیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ تیرہ ہزار 150 ووٹرز کے نام تبدیل کر دیے گئے، جبکہ ان کے ایپک نمبر اور سیریل نمبر وہی رکھے گئے۔
اس کے بعد، چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) رنوا نے ہدایت دی کہ پیلی بھیت میں الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر (ای آر او) اور وی آر سی آپریٹر کو انتخابی فہرست سے متعلق تمام ذمہ داریوں سے فوری طور پر ہٹا دیا جائے، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جائے، کیونکہ تحقیقات کے دوران بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔
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