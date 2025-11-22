یہ تانترک خوشی سے کھاتے ہیں کانچ، عقیدت مندوں کو بھی کھلاتے ہیں کانچ کا پرساد
شیشے کا ایک ٹکڑا جسم میں کسی بھی جگہ چبھانے سے خون بہنے لگتا ہے، لیکن ویشالی میں تانترک بھونجا کی طرح گلاس چباتے ہیں۔
ویشالی، بہار: یہ جان کر اور سن کر کہ کوئی گلاس کھاتا ہے! حیرت ہوتی ہے۔ اس بات پر یقین کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بالکل سچ ہے کہ ویشالی میں تانترک (اگھوری) بھونجا (میٹھا چنے کا آٹا) کی طرح بڑے مزے سے گلاس چباتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی حقیقت جانیں کیا ہے۔
تانترک گلاس کھاتے ہیں
درحقیقت حاجی پور کے کونہارا گھاٹ پر واقع ما تارا مندر میں کارتک پورنیما پر ایک عجیب منظر دیکھا گیا۔ ایک درجن سے زیادہ سادھو شمشان میں واقع ماں تارا مندر میں جمع ہوئے تھے۔ نہ صرف سادھو شیشہ چباتے تھے بلکہ بہت سے عقیدت مندوں کو پرساد کے طور پر چبانے کے لیے گلاس بھی دیا جا رہا تھا۔
پرساد کے طور پر عقیدت مندوں میں شیشہ تقسیم کرنا
اس عجیب و غریب تماشے کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مرد اور خواتین عقیدت مند جمع ہوئے۔ ہر طرف گھوسٹ پلے ہو رہا تھا اور ماں تارا مندر میں ایک طویل دعائیہ تقریب کے بعد آئینہ چبانے کی تقریب ہوئی۔ بتایا گیا ہے کہ بابا رنجیت تانترک، جو کئی سالوں سے ماں کامکھیا کے قریب دریائے برہم پترا کے کنارے پر رہتے تھے اور سدھی حاصل کرتے تھے، نے اس تقریب کا اہتمام کیا۔
چیف تانترک کا دعویٰ
چیف تانترک رنجیت بابا نے کہا کہ ماں تارا کا ہم پر ایسا احسان ہے جسے کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم یہ طاقت روحانی مشق کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ یہاں جلنے والے شمشان گھاٹ کی طاقت کے نیچے پیش کیا جانے والا شیشہ میٹھا بن جاتا ہے۔
"یہاں موجود 10 یا اس سے زیادہ لوگوں نے گلاس کھایا ہے۔ کیا کسی نے کچھ تجربہ کیا ہے؟ جب بھی آپ پوچھیں تو میں گلاس کھانے کا مظاہرہ کرسکتا ہوں۔ میں نے کامکھیا میں ماں تارا کے قریب دریائے برہم پترا کے کنارے ایک سدھی (روحانی مشق) کی ہے۔ سدھی ایک بہت بڑی تنتر (روحانی مشق) ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہاں کارتک پورنیما پر آتے ہیں۔":- رنجیت بابا، تانترک
عقیدت مندوں نے اسے حیران کن بتایا
مقامی اویناش سنگھ، ایک عقیدت مند جس نے موقع پر ہی شیشہ چبایا، کہا، "یہ شیشہ ہے، لیکن ہم اسے ماں تارا کے سامنے پرساد کے طور پر کھا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہمیں کوئی سدھی نہیں کرنی ہے۔ بابا نے ہمیں پرساد (گلاس) دیا اور ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اچھا لگتا ہے۔"
"ذرا ان بھگوان کے بھکتوں کو دیکھو! شیشہ تمہارا منہ کاٹ سکتا ہے، لیکن تم نے اسے بھونجا (تلے ہوئے چنے) کی طرح چبا دیا۔ تم نے شیشہ چبا لیا، یہ حیرت انگیز ہے۔ یہ ہم نے پہلی بار ایسی چیز دیکھی ہے۔ یہ کوئی طاقت ہے، تارا ماتا کی طاقت۔" :- راجیش پودار، مظفر پور سے ایک عقیدت مند
ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم گلاس کھا رہے ہیں
"ہم ما تارا کے مقام پر آئے ہیں۔ ہم نے ابھی گلاس کھایا ہے، لیکن ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم گلاس کھا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھونجا (تلے ہوئے چنے) کھا رہے ہیں۔ کوئی ذائقہ نہیں ہے، یہ معمول کی بات ہے۔ ہم ماں تارا کی آشیرواد کے خواہاں ہیں۔" :- رجنیش عرف بابا سنگھ، حاجی پور
ڈاکٹر کا بیان
ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے شیشہ کھانے کی حقیقت جاننے کے لیے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے۔ حاجی پور صدر اسپتال کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ہری پرساد نے کہا کہ اس طرح گلاس نہیں کھایا جا سکتا۔ گلاس کھانا بہت مشکل ہے؛ اسے کسی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے کھایا گیا ہوگا۔
اگر گلاس کو اس طرح کھایا جائے تو یہ آنت میں سوراخ کر کے باہر آ سکتا ہے جس سے جسم کے اعضاء بالخصوص معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس میں 24 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ شیشہ ہضم نہیں ہو سکتا۔":- ڈاکٹر ہری پرساد، حاجی پور صدر اسپتال کے سابق ڈائریکٹر جنرل