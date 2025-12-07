'بابری مسجد' کے سنگ بنیاد کے جواب میں کولکاتا میں ہندو تنظیموں کا گیتا پاٹھ پروگرام، پانچ لاکھ لوگوں کی شرکت
گیتا پاٹھ کے پلیٹ فارم سے گورنر سی وی۔ آنند بوس نے کہا، ’’بنگال مذہبی تکبر کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے‘‘۔
Published : December 7, 2025 at 8:48 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال میں آئندہ اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے معطل ایم ایل اے ہمایوں کبیر کے ذریعہ مرشد آباد کے بیلڈنگا میں 'بابری مسجد' کے نام سے ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے ٹھیک ایک دن بعد، کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں بڑے پیمانے پر گیتا پاٹھ کا اہتمام کیا گیا۔ انتخابات سے قبل ریاست کی سیاست گرما گئی ہے۔
گورنر سی وی آنند بوس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ مغربی بنگال کے کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں بیک وقت پانچ لاکھ لوگوں نے گیتا کو پڑھا۔ اس تقریب میں ملک بھر سے لاکھوں سنتوں نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں گورنر نے 'مذہبی تکبر' کے خاتمے کی بات کی اور دعویٰ کیا کہ ایسا صرف بنگال میں ہی ہوگا۔
کسی کا نام لیے بغیر گورنر نے بیلڈنگا، ریجی نگر، مرشد آباد میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کا حوالہ دیا اور ان پر مذہب کے نام پر تکبر کا مظاہرہ کرنے کا الزام لگایا۔ سی وی آنند بوس نے کہا، "عوام ہماری طاقت ہیں۔ عوام ہمارے ہتھیار ہیں۔ دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ بنگال مذہبی تکبر کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔" تاہم، گورنر سی. وی. آنند بوس کسی دشمن کا نام نہیں لیا۔۔
ریاستی بی جے پی کی اعلیٰ قیادت بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں پانچ لاکھ لوگوں کے لیے گیتا پاٹھ کی تقریب میں موجود تھی۔ اس موقع پر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سویندو ادھیکاری، مرکزی وزیر مملکت برائے تعلیم سکانتا مجمدار، بی جے پی کے ریاستی صدر سمک بھٹاچاریہ، ایم ایل اے اگنی مترا پال، اور لیڈر لوکیت چٹرجی موجود تھے۔ انہوں نے گیتا پڑھی۔
تقریب میں ملک کے مختلف حصوں سے سادھو سنتوں نے تقریب میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ کولکاتہ، مضافاتی علاقوں اور دیہی بنگال سے لاکھوں لوگ گیتا پاٹھ میں حصہ لینے کے لیے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ پہنچے۔ وی وی آئی پیز اور عام لوگوں کے داخلے کے لیے کل 25 گیٹ بنائے گئے تھے۔ گیتا پاٹھ کے لیے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں کل تین پلیٹ فارم بنائے گئے تھے۔ مرکزی پلیٹ فارم، جہاں سے گیتا پاٹھ کی گئی اس کا نام "پارتھا سارتھی" رکھا گیا تھا۔
ایک اور پلیٹ فارم کا نام "شنکراچاریہ" تھا۔ مرکزی پروگرام کا آغاز صبح 8 بجے چراغاں سے ہوا اور اس کے بعد ایک خصوصی آرتی کی گئی۔ گیتا پاٹھ شروع ہونے سے پہلے وید کا پاٹھ اور ہری نام سنکرتن کا مظاہرہ کیا گیا۔
گیتا پاٹھ کے پروگرام میں گورنر نے کہا، "ہندی ہماری قومی زبان ہے۔ لہٰذا، اگر میں آج ایسا کرنے سے قاصر ہوں، تو میں آپ سے ہندی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ انگریزی ہماری 'دائی ماں' (نوکرانی) کی طرح ہے۔ ایک دائی ماں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔"
یہ بھی پڑھیں: