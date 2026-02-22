گرل فرینڈ کی شادی دوسری جگہ ہوگئی طے، نوجوان کا ہائی وولٹیج ڈرامہ، ہائی ٹینشن والے کھمبے پر چڑھ کر گھنٹوں کیا ہنگامہ
نوجوان نے گرل فرینڈ کی شادی طے ہونے پر ہائی وولٹیج ڈرامہ رچایا۔ ہائی ٹینشن والے کھمبے پر چڑھ گیا اور گھنٹوں ہنگامہ کھڑا کیا۔
Published : February 22, 2026 at 4:02 PM IST
مرزا پور، اترپردیش: مرزا پور میں ایک نوجوان اپنی گرل فرینڈ کی شادی کہیں اور طے ہونے سے ناراض ہوکر اپنے گاؤں کے قریب بجلی کے ہائی ٹینشن ٹاور پر چڑھ گیا اور ہنگامہ کھڑا کردیا۔ اس نے لڑکی کو بلانے کا اصرار کیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور گھنٹوں کی کوشش کے بعد نوجوان کو ٹاور سے نیچے لایا۔
پولیس نوجوان کو نیچے لائی: اطلاعات کے مطابق، اتوار کی صبح مرزا پور کے لال گنج تھانہ علاقے کے تحت باشی گاؤں میں نیشنل ہائی وے کے کنارے ایک بھیڑ جمع ہو گئی، جب ایک نوجوان ہائی ٹینشن بجلی کے ٹاور پر چڑھ گیا اور ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ نوجوان نیچے والوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ تبھی نیچے آئے گا جب اس کی گرل فرینڈ کو بلایا جائے گا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس پہنچ گئی۔ کئی گھنٹوں کی منت سماجت کے بعد پولیس نے نوجوان کو بحفاظت نیچے اتارا۔
ایک ہائی ٹینشن ٹاور پر سینکڑوں فٹ اوپر چڑھنا: لال گنج تھانہ علاقے کے باشی گاؤں کا رہنے والا پون مبینہ طور پر ایک نوجوان عورت سے محبت کرتا ہے۔ لڑکی کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ اس سے ناراض ہو کر نوجوان ایک ہائی ٹینشن ٹاور پر سینکڑوں فٹ اوپر چڑھ گیا۔
تحقیقات جاری: لال گنج کے سی او امر بہادر نے بتایا کہ ایک نوجوان ہائی ٹینشن ٹاور پر چڑھ رہا تھا۔ اطلاع ملنے پر اسے بحفاظت نیچے لایا گیا۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ لڑکی کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ معاملہ فی الحال زیر تفتیش ہے۔