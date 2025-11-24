گورکھپور میں نوجوان خاتون کا بے دردی سے قتل؛ شادی کی تقریب میں باتھ روم سے خون میں لت پت ملی لاش، سال کے شروع میں ہوئی تھی شادی
وہ دیوریا سے اپنے کزن کی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ قتل کس نے کیا یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔
Published : November 24, 2025 at 4:48 PM IST
گورکھپور: ضلع کے جھنگھا تھانہ علاقے کے جنگل رسول پور نمبر 2 کے گاؤں کونسل میں واقع لکشمی پور گاؤں میں اتوار کی دیر رات خون میں لت پت ایک نوبیاہتا خاتون کی لاش باتھ روم میں ملی۔ جھنگہ پولیس نے اطلاع ملنے پر نعش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ خاتون کی شادی اس سال کے شروع میں ہوئی تھی۔
آنجہانی رادھے شیام نشاد کی 20 سالہ بیٹی شیوانی جمعہ کے روز دیوریا میں اپنے سسرال سے اپنے والدین کے گھر لکشمی پور میں اپنے کزن کی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی، جو جھنگہ پولیس اسٹیشن کے تحت جنگل رسول پور نمبر 2 میں واقع ہے۔ شیوانی کی کزن کی شادی اتوار کو ہوئی۔ شادی کی تقریب گاؤں سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر واقع اس کے نئے گھر میں ہوئی۔ شیوانی اپنی ماں اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ گئی تھی۔
خون میں لت پت لاش کھیت کے باتھ روم سے ملی
اہل خانہ کے مطابق شیوانی رات دیر گئے گھر لوٹی۔ جب گھر والے واپس آئے تو انہوں نے اسے لاپتہ پایا اور گھر والوں نے اس کی تلاش شروع کی۔ شیوانی کی خون میں لت پت لاش گھر کے ساتھ والے کھیت میں باتھ روم سے ملی۔ اہل خانہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر پنچایت نامہ کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
واقعہ کے وقت خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں
فرانزک ٹیم بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ شیوانی کے بہیمانہ قتل کے پیچھے محرکات ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ اس کے بہیمانہ قتل سے پورے گاؤں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ تاہم ابھی تک کوئی واضح محرک معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ کے وقت خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ سب شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔
اس کی بیوی کو کس نے مارا یا کیوں؟
متوفی کے شوہر بھیم کو پیر کی صبح 4 بجے اس واقعہ کا علم ہوا۔ دیوریا سے جب وہ اپنے سسرال پہنچے تو بیوی کی موت سے وہ دنگ رہ گئے۔ ان کی شادی 9 مئی 2025 کو ہوئی تھی۔ بھیم نے بتایا کہ اسے اس بات کا کوئی علم نہیں کہ اس کی بیوی کو کس نے مارا یا کیوں؟ لیکن یہ معاملہ سامنے آنا چاہیے۔
نارتھ ایس پی گیانیندر کمار نے بتایا کہ پیر کی صبح ابھیمنیو نشاد نے اطلاع دی کہ ان کی بہن پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے اور وہ زخمی حالت میں پڑی ہے۔ زخمی خاتون کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ مقدمہ درج کر کے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔