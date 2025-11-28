اجتماعی عصمت ریزی کے بعد لڑکی کو زبردستی تیزاب پلایا، آنتیں جھلسنے سے لگاتار خون بہتا رہا، علاج کے دوران موت
وحشیانہ واقعہ ہمیر پور میں پیش آیا۔ باپ جو کہ ایک غریب آدمی تھا، اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اسپتالوں میں بھٹکتا رہا۔
Published : November 28, 2025 at 7:41 PM IST
ہمیرپور: ایک نابالغ اور تین نوجوانوں نے گھر میں گھس کر 16 سالہ لڑکی کا ریپ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے تیزاب پلا دیا۔ یہ واقعہ 28 اکتوبر کو جلال پور علاقے کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ لڑکی کی آنتیں جھلس گئی تھیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ لکھنؤ کے کے جی ایم یو میں جمعرات کی رات زخمون کی تاب نہ لاکر متاثرہ انتقال کر گئی۔
متاثرہ کے والد نے پولیس میں شکایت درج کرائی جس میں الزام لگایا کہ لڑکی کو زیادتی کے بعد تیزاب پلا دیا گیا۔
جھانسی میڈیکل کالج میں بھی علاج فراہم کیا گیا:
واقعے میں لڑکی کی آنتیں بری طرح جھلس گئی تھیں اور اس کا بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ گھر والے اسے سریلا سی ایچ سی لے گئے۔ یہاں سے لڑکی کو جھانسی میڈیکل کالج ریفر کیا گیا۔ اس کا وہاں 12 دن تک علاج ہوتا رہا لیکن اس کی حالت بہتر نہیں ہوئی۔ وہاں سے اسے ایس جی پی جی آئی، لکھنؤ ریفر کیا گیا۔
متاثرہ کا کانپور میں بھی علاج کیا گیا:
خاندان کے مطابق، جب اسے ایس جی پی جی آئی میں داخل کرنے سے انکار کر دیا گیا تو وہ اسے ہمیر پور ڈسٹرکٹ اسپتال لے آئے۔ وہیں لڑکی نے اجتماعی عصمت ریزی کا الزام لگایا۔ وہاں سے اسے کانپور ہالیٹ میڈیکل کالج ریفر کیا گیا۔ وہاں تقریباً 15 دن تک علاج جاری رہا۔ جب اس کی حالت خراب ہوئی تو اسے دوبارہ ایس جی پی جی آئی بھیج دیا گیا۔
متاثرہ کے اہل خانہ کے مطابق وہاں دو دن تک علاج جاری رہا اور معمولی بہتری آئی۔ بعد ازاں ڈاکٹروں نے سرجری کے لیے دو لاکھ روپے جمع کرانے کا کہا۔ مالی مجبوریوں کی وجہ سے متاثرہ کے والدین رقم ادا کرنے سے قاصر تھے۔ اس کے بعد متاثرہ کو کے جی ایم یو، لکھنؤ بھیج دیا گیا۔ تین دن بعد بدھ کو لڑکی کو سرجری وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں پتہ چلا کہ جسم میں خون کے صرف چار پوائنٹ تھے۔
جمعرات کی رات حالت نازک ہو گئی:
جمعرات کی شام دیر گئے، جلال پور کے انسپکٹر اجیت سنگھ نے عملے سے بات کی اور دو یونٹ خون کا بندوبست کیا۔ رات کو خون دیا گیا لیکن تب تک اس کی حالت تشویشناک ہو چکی تھی۔ جمعرات کی دوپہر ایک بجے کے قریب متاثرہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ کچھ گھنٹے بعد، 2 بجے، اس کی موت ہو گئی۔
متاثرہ کے والد نے بتایا کہ وہ مزدوری کرتا ہے اور واقعے کے بعد سے گھر نہیں گیا ہے۔ بیٹی تین دن تک کے جی ایم یو میں اسٹریچر پر پڑی رہی۔ اگر اسے بروقت داخل کیا جاتا تو وہ بچ سکتی تھی۔ جمعرات کی شام لکھنؤ پولیس کے ایک انسپکٹر اور ایک خاتون سب انسپکٹر نے متاثرہ کا بیان ریکارڈ کیا۔
پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے:
ایس پی دکشا شرما نے بتایا کہ پولیس واقعے کے بعد سے خاندان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی اور علاج میں مکمل مدد فراہم کر رہی تھی۔ اسے سرجری وارڈ میں منتقل کیا گیا اور اسے ایک بستر اور خون فراہم کیا گیا تھا۔ اسے مناسب علاج مل رہا تھا۔ شکایت کی بنیاد پر عصمت دری کا مقدمہ درج کر کے نابالغ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
ایم پی نے کہا، سخت کارروائی کی جائے گی:
راجیہ سبھا کے رکن بابورام نشاد کا کہنا ہے کہ یہ بہت سنگین واقعہ ہے۔ دفعہ 302 میں اب اسے بدل دیا جائے گا اور تحقیقات میں جن کے نام سامنے آئیں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
خاندان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی نے 7 نومبر کو جھانسی میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ اس نے دوسرے نوجوانوں کا نام بھی لیا، لیکن ایف آئی آر میں ان کے نام شامل نہیں کیے گئے۔
