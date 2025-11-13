منگیتر نے دھوکہ دیا!جسمانی تعلقات کے بعد شادی کرنے سے انکار کر دیا
منگیترنے پہلے لڑکی کا اعتماد حاصل کیا اور اس کے ساتھ جسمانی تعلقات استوار کیے لیکن بعد میں اس سے شادی کرنے سے انکار کردیا۔
Published : November 13, 2025 at 9:04 PM IST
روڑکی: اتراکھنڈ کے ہریدوار ضلع میں لڑکی کا اپنے منگیتر کے ساتھ جسمانی تعلقات تقریباً ایک ماہ تک جاری رہے، جس کے بعد اس نے لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ متاثرہ نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔
دراصل محبت اور شادی کی آڑ میں ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی گئی۔ الزام ہے کہ منگیتر نے پہلے محبت کی ابتدا کی اور پھر گھر والوں کی رضامندی سے شادی طے پا گئی۔ اس کے بعد ملزم منگیتر شادی کا وعدہ کرکے لڑکی کی عزت کا استحصال کرتا رہا۔
اطلاعات کے مطابق منگلور کوتوالی علاقے کی رہنے والی لڑکی کا اسی علاقے کے ایک نوجوان کے ساتھ عشق تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ نوجوان نے تقریباً دو ماہ قبل رشتہ طے کرنے کے لیے اپنے اہل خانہ کو لڑکی کے گھر بھیجا اور شادی کے لیے دو ماہ کا وقت رکھا۔
رشتہ طئے ہونے کے بعد نوجوان نے لڑکی سے جسمانی تعلقات استوار کرنے پر اصرار کیا جس سے لڑکی نے انکار کردیا تاہم نوجوان نے اسے ورغلا کر کہا کہ دو ماہ بعد شادی ہونے والی ہے جس کے بعد نوجوان نے لڑکی پر دباؤ ڈالا اور تقریباً ایک ماہ تک اس کے ساتھ تعلقات استوار کئے۔
متاثرہ لڑکی اس واقعہ سے شدید صدمے میں ہے اور اس نے پولیس میں شکایت درج کراتے ہوئے انصاف کی اپیل کی ہے۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔
پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا: منگلورو کوتوالی پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر امرجیت سنگھ نے بتایا کہ شکایت کی بنیاد پر ملزم نوجوان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔