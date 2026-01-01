ہاتھرس میں عاشق کا شادی سے انکار، محبوبہ نے خودکشی کرلی، گرفتار کرلیا گیا
دونوں کے درمیان 4 سال سے محبت تھی، پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔
Published : January 1, 2026 at 12:30 PM IST
ہاتھرس: اترپردیش کے ہاتھرس میں ایک نوجوان خاتون نے خودکشی کرلی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم بوائے فرینڈ کی تلاش شروع کر دی۔ بدھ کو ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرل فرینڈ کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ اپنی جان لینے کی وجوہات بتا رہی ہے۔
کوتوالی صدر علاقہ کی ایک کالونی میں رہنے والی ایک نوجوان خاتون کے پڑوس میں رہنے والے ایک نوجوان آکاش (22) کے ساتھ گزشتہ چار سال سے محبت کے تعلقات تھے۔ الزام ہے کہ اس کے عاشق نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آکاش نے اسے آگے بڑھنے کی تاکید کی۔ اس سے پریشان ہو کر خاتون نے گھر میں ویڈیو بنالی۔ ویڈیو میں وہ کہتی ہیں کہ آکاش نے اسے خودکشی پر مجبور کیا تھا۔ جس کی وجہ سے اس کے پاس اپنی جان لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے بعد عورت نے اپنی جان لے لی۔
لڑکی کی خودکشی کا علم ہونے پر، وہ اسے ایک نجی اسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد اہل خانہ نے اس کی آخری رسومات ادا کیں۔ ویڈیو دیکھ کر انہوں نے اپنے بوائے فرینڈ کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی۔
ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ چرنجیو ناتھ سنہا نے بتایا کہ نوجوان اور نوجوان کے درمیان تقریباً چار سال سے محبت چل رہی تھی۔ وہ شادی کرنا چاہتے تھے۔ بعد ازاں نوجوان نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس سے لڑکی نے دلبرداشتہ ہوکر خودکشی کرلی۔ اس معاملے میں مقدمہ درج کیا گیا، اور آکاش کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا گیا۔