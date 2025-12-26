ویڈیو: ویرو سے شادی کے لیے بسنتی ٹاور پر چڑھ گئی، میرٹھ میں ہائی وولٹیج ڈرامہ، کہا: کود جاؤں گی، نہیں تو عاشق کو بلاؤ

ویڈیو: ویرو سے شادی کے لیے بسنتی ٹاور پر چڑھ گئی، میرٹھ میں ہائی وولٹیج ڈرامہ، کہا: کود جاؤں گی، نہیں تو عاشق کو بلاؤ
اسٹیشن انچارج سمن کمار نے بتایا کہ لڑکی کی کونسلنگ کی جارہی ہے۔ دونوں فریقین کو طلب کر لیا گیا ہے۔
Published : December 26, 2025 at 4:24 PM IST
میرٹھ: آپ کو فلم ’شعلے‘ کا وہ منظر ضرور یاد ہوگا جہاں ویرو بسنتی سے شادی کرنے کے لیے ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے پانی کی ٹینک پر چڑھ گیا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جمعہ کو میرٹھ میں سامنے آیا۔ لیکن اس بار، یہ ویرو نہیں ہے، بلکہ بسنتی ہے، جو ایک ہائی ٹینشن لائن ٹاور پر چڑھی تھی۔ لڑکی اپنے عاشق سے شادی کرنے پر بضد تھی۔ تین گھنٹے کی محنت کے بعد پولیس نے لڑکی کو نیچے اتارا۔
پولیس کے مطابق دورالا کے ایک گاؤں کی ایک نوجوان لڑکی جمعہ کی صبح کے قریب ٹاور پر چڑھی اور خودکشی کی دھمکی دی۔ وہ دوپہر 12 بجے کے قریب اپنے عاشق کے آنے کے بعد ہی نیچے آئی۔ ان کے گھر والے ان کی شادی کے لیے راضی نہیں ہیں کیونکہ ان کا تعلق مختلف برادریوں سے ہے۔
انسٹاگرام کے ذریعے پڑوسی گاؤں کے ایک نوجوان سے کی تھی دوستی
اسٹیشن انچارج سمن کمار نے بتایا کہ ایک نوجوان خاتون جمعہ کی صبح تقریباً 10 بجے دورالا تھانہ علاقے میں ایک ٹاور پر چڑھی اور شادی کرنے پر اصرار کیا۔ نوجوان خاتون نے حال ہی میں انسٹاگرام کے ذریعے پڑوسی گاؤں کے ایک نوجوان سے دوستی کی تھی۔ وہ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ان دونوں کے اہل خانہ کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے۔ ناراض ہو کر نوجوان نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ نوجوان خاتون کو ٹاور پر چڑھتے دیکھ کر گاؤں والے گھبرا گئے۔ لوگوں نے نوجوان کے گھر والوں کو اطلاع دی، جو جائے وقوعہ پر پہنچے۔ اطلاع کے بعد مقامی پولیس بھی پہنچ گئی۔
نوجوان خاتون کی، کی جارہی ہے کونسلنگ
پولیس نے نوجوان خاتون سے بحث کرنے کی کوشش کی لیکن وہ شادی پر بضد رہی۔ تین گھنٹے کی سخت کوشش کے بعد پولیس اور گاؤں والوں کی مدد سے اسے نیچے لایا گیا۔ فی الحال پولیس نے دونوں خاندانوں کو دورالہ تھانے میں طلب کیا ہے۔ دورالہ پولیس اسٹیشن انچارج نے بتایا کہ نوجوان خاتون کی کونسلنگ کی جارہی ہے۔ دونوں جماعتوں کو بلایا گیا ہے اور بات چیت جاری ہے۔