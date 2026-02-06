لڑکی نے روک دیے سات پھیرے، شادی میں ہائی وولٹیج ڈرامہ، سڑک پر بیٹھ کر لڑکی کا احتجاج
خاتون کا دعویٰ ہےکہ وہ گزشتہ نو سالوں سے دولہے کے ساتھ تعلقات میں ہے اور عصمت دری کا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔
Published : February 6, 2026 at 12:05 PM IST
بریلی، اترپردیش: شہر کے پریم نگر علاقے میں واقع ایک شادی ہال میں جمعرات کی دیر رات اس وقت افراتفری پھیل گئی جب رام پور کی ایک نوجوان خاتون اپنے اہل خانہ اور پولیس کے ساتھ ایک جاری شادی کو روکنے پہنچی۔ خاتون نے دعویٰ کیا کہ شادی کر رہے اور پھیرے لے رہے شخص سے وہ گزشتہ نو سالوں سے ریلیشن میں رہ رہی تھی اور اس کے ساتھ تعلقات میں تھں۔
نوجوان خاتون نے کہا کہ اس نے اس کے خلاف عصمت دری کا مقدمہ بھی دائر کر رکھا ہے اور یہ مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اس نے اس پر اپنے ساتھ دھوکہ دہی کا الزام لگایا۔ شادی کی تقریب تیزی سے ہائی وولٹیج ڈرامے میں بدل گئی۔ تاہم، شادی کو روکا نہیں گیا اور پولیس اس خاتون کو اپنے ساتھ واپس لے گئی۔
بہن کی شادی کے بعد خاتون سے شادی کا وعدہ
خاتون نے شادی کر رہے اس شخص پر سنگین الزامات لگائے۔ اس نے الزام لگایا کہ وہ تقریباً نو سال سے اس کے ساتھ تعلقات میں ہے اور وہ اس رشتے کو چھپا کر دوسری عورت سے شادی کر رہا ہے۔ خاتون نے الزام لگایا کہ نوجوان نے شادی کے جھوٹے وعدے کے تحت اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے۔ جب اس کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تو اس شخص نے اپنی بہن کی شادی کے بعد اس خاتون سے شادی کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔
20 لاکھ روپے نقد اور گاڑی کا مطالبہ
خاتون نے بتایا کہ اس دوران نوجوان کو سرکاری نوکری مل گئی۔ نوکری ملتے ہی اس کا رویہ بدل گیا اور اس نے شادی کے بدلے 20 لاکھ روپے نقد اور گاڑی کا مطالبہ کیا۔ اس کے مطالبات پورے نہ ہونے پر ملزم نے رشتہ توڑ دیا۔ خاتون نے بتایا کہ فروری 2025 میں اس نے نوجوان کے خلاف ریپ سمیت سنگین الزامات کے تحت مقدمہ درج کروایا جو فی الحال عدالت میں زیر سماعت ہے۔
ایک سال قبل ہی لڑکی سے کورٹ میریج
اس خاتون کا دعویٰ ہے کہ کیس زیر دوراں ہونے کے باوجود نوجوان دوسری عورت سے شادی کر رہا ہے۔ اس دوران لڑکے کے اہل خانہ نے پولیس کے سامنے دعویٰ کیا کہ عدالت نے کیس کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے نوجوان کو بے قصور قرار دیا ہے۔ اہل خانہ نے یہ بھی بتایا کہ نوجوان نے ایک سال قبل ہی دلہن سے کورٹ میریج کر چکا ہے۔ ادھر نوجوان کے ماموں نے خاتون کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔
لڑکی پولیس سے بچ کر سڑک پر بیٹھ گئی
شادی کی تقریب میں صورتحال بگڑتی دیکھ کر پی آر بی کی دو گاڑیاں تعینات کر دی گئیں۔ کافی تاخیر کے بعد چوکی انچارج شیوم جائے وقوعہ پر پہنچے اور دونوں فریقین کی بات سنی۔ اعلیٰ حکام سے بات چیت کے بعد لڑکی کو جائے وقوعہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لڑکی پولیس سے بچ کر سڑک پر بیٹھ گئی لیکن اہلکاروں نے اسے اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گئے۔