نوجوان خاتون کی عصمت دری، راز اس وقت کھلا جب لڑکی حاملہ ہوئی، ماں نے اپنے ہی بیٹے کے خلاف درج کرائی ایف آئی آر
بھٹولی تھانہ میں پیش آئے اس واقعے نے رشتوں کے وقار کو خاک میں ملا دیا۔ پولیس مفرور ملزم کی تلاش کر رہی ہے۔
Published : April 7, 2026 at 9:48 AM IST
مہاراج گنج، اترپردیش: انسانیت اور رشتوں کے وقار کو شرما دینے والا واقعہ بھٹولی تھانہ علاقہ میں پیش آیا ہے۔ اپنی خالہ کے گھر رہنے والی نوجوان خاتون کو رشتہ دار نے ہی کسی بہانے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جس کے نتیجے میں لڑکی حاملہ ہوگئی۔ انکشاف کے بعد معاملہ نوجوان لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں تک پہنچا۔
اس کے بعد لڑکے کی ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی۔ ملزم واقعہ کے بعد سے مبینہ طور پر فرار بتایا جا رہا ہے۔ بھٹولی پولیس اسٹیشن کے سربراہ مدن موہن مشرا نے بتایا کہ یہ واقعہ علاقے کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ نوجوان خاتون شکایت کنندہ کی بھانجی ہے۔
ورغلا کر ناجائز تعلقات استوار کیے
ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ نوجوان لڑکی بچپن سے اپنی خالہ کے گھر رہ رہی تھی۔ اس دوران شکایت کنندہ کے بیٹے نے نوجوان خاتون کو ورغلا کر اس کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر لیے۔ نوجوان لڑکی حاملہ ہو گئی۔ جب گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہاں کہرام مچ گیا اور حالات کشیدہ ہو گئے۔
ماں نے خود بیٹے کے خلاف شکایت درج کروائی
ملزم نوجوان کی ماں نے آگے آکر اپنے بیٹے کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ شکایت کی بنیاد پر اس کے خلاف عصمت دری سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ معاملے کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔ ملزم واقعے کے بعد سے فرار ہے، جس کی تلاش کے لیے پولیس کی ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔