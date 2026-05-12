گیا کے ایک نوجوان کو ٹرین میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، سیریل کلر نے تین قتل کیے، پولیس کے ساتھ انکاونٹر میں ہلاک
Published : May 12, 2026 at 9:56 AM IST
گیاجی، بہار: اتر پردیش کے وارانسی میں جموں توی ایکسپریس میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں بہار کے گیا ضلع کا رہنے والا شامل ہے۔ متوفی کی شناخت 42 سالہ دنیش ساہو کے طور پر کی گئی ہے جو کہ بارچھٹی تھانہ علاقہ کے ٹیٹیریا گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ یہ واقعہ اتوار کی دیر رات دین دیال اپادھیائے جنکشن اور وارانسی کے درمیان پیش آیا۔
سفر کے دوران گولی ماری گئی
اہل خانہ کے مطابق دنیش ساہو اپنی اہلیہ اور خاندان کے ساتھ مذہبی یاترا پر تھے۔ وہ جموں توی ایکسپریس کی S-2 کوچ میں سفر کر رہے تھے۔ تقریباً 2:42 بجے جب وہ اپنی سیٹ سے اٹھے تو نامعلوم حملہ آور نے ان پر حملہ کر دیا جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس اچانک واقعہ سے ٹرین میں سوار مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
خاندان مذہبی یاترا پر تھا
گاؤں کے سربراہ کے ایک نمائندے نے بتایا کہ یہ خاندان لکھنؤ کے نیمیشرنیا دھام میں ایک ستسنگ میں شرکت کرنے جا رہا تھا۔ جرم کے ارتکاب کے بعد، مجرم نے فرار ہونے کے لیے سست ٹرین کا فائدہ اٹھایا۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق، اتر پردیش پولیس نے اس معاملے میں تیزی سے کام کرتے ہوئے پیر کو مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔
خاندان کے لیے معاوضے کا مطالبہ
گاؤں والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ متعلقہ ریاستوں کی پولیس اور ریلوے پروٹیکشن فورس تحقیقات کو مربوط کریں اور قصوروار کے خلاف سخت قانونی کارروائی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے متاثرہ خاندان کو مناسب معاوضہ دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
سابق فوجی کے ہاتھوں تین قتل
یوپی پولیس کے مطابق، غازی پور کے رہنے والے 34 سالہ منگرو کو 10 مئی کو PDU تادیگھاٹ مسافر ٹرین میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، اور گیاجی کے رہنے والے 42 سالہ دنیش شاہ کو کولکتہ-جموں تاوی ایکسپریس میں اسی مئی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ 55 سالہ خاتون مریضہ لکشمینا کا 11 مئی کو چندولی ضلع کے ایک نجی اسپتال میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔
ملزم پنجاب کا رہائشی ہے
اسپتال میں واقعہ کے بعد مقامی لوگوں نے ملزم کو پکڑ کر چندولی پولیس کے حوالے کر دیا۔ پوچھ گچھ کے دوران ملزم کی شناخت پنجاب سے تعلق رکھنے والے سابق فوجی گرپریت سنگھ کے طور پر ہوئی۔ وارانسی رینج کے ڈی آئی جی ویبھو کرشنا کے مطابق ملزم کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی۔
ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا
پیر کی شام، اتر پردیش کی چندولی پولیس اور جی آر پی نے اسے دوبارہ بنانے کے لیے جائے وقوعہ پر لے گئے۔ اس دوران ملزم نے پولیس کا پستول چھین لیا اور بھاگنے لگے۔ دونوں طرف سے فائرنگ کی گئی۔ جی آر پی کانسٹیبل منوج یادو اور علی نگر انسپکٹر ستیش سنگھ کو گولی مار دی گئی۔ ملزم گرپریت سنگھ کو بھی گولی مار دی گئی۔ دونوں کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں گرپریت سنگھ کی موت ہو گئی۔
امرتسر کا رہنے والا گرپریت سابق فوجی تھا۔ تفتیش کے دوران اس نے تین قتل کا اعتراف کیا۔ تینوں جرائم کے مقامات پر اس کے موبائل فون کی لوکیشن ملی۔ اس کے پاس سے ایک ریوالور، ایک ڈبل بیرل بندوق اور 28 کارتوس برآمد ہوئے۔ جائے وقوعہ کی تفریح کے دوران اس نے بندوق چھین لی اور زخموں سے کھلی گولی چلا کر بھاگنے کی کوشش کی۔ آکاش پٹیل، ایس پی، چندوری، یوپی
ڈیوٹی کے لیے آرا آئے
پولیس کی معلومات کے مطابق، ملزم 29 اپریل کو پنجاب سے بہار کے آرا میں سکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرنے کے لیے پہنچا۔ 9 مئی کو وہ ٹرین سے پریاگ راج کے لیے روانہ ہوئے۔ علی نگر کے علاقے میں ٹرین پر جھگڑے کے بعد اس نے دو افراد کو گولی مار کر قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اسپتال میں تیسرا قتل کیا، جہاں سے اسے گرفتار کر لیا گیا۔