ایک انچ زمین کے لیے تین افراد کو زندہ جلا دیا گیا، مقتولین میں ڈھائی ماہ کا بچہ بھی شامل
گیا میں ایک انچ زمین کے لیے بھائی، اس کی بیوی اور ڈھائی سالہ بھتیجے کو زندہ جلانے کی کوشش..
Published : January 19, 2026 at 7:49 AM IST
گیا: بہار کے گیاجی میں ایک جوڑے اور ان کے ڈھائی سالہ بچے کو زندہ جلانے کی کوشش کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ باپ بیٹے کی حالت تشویشناک ہے۔ تینوں زخمیوں کو گیاجی کے انوگرہ نارائن مگدھ میڈیکل کالج اسپتال کے برن وارڈ میں داخل کرایا گیا ہے۔ زخمیوں نے اہل خانہ پر الزام عائد کیا ہے۔ یہ واقعہ بودھ گیا تھانہ علاقہ کے تحت اموا گاؤں میں پیش آیا۔ کل رات تقریباً 2:30 بجے آپسی جھگڑے نے یہ ہولناک رخ اختیار کیا۔
زمین کی تقسیم پر جھگڑا:
بتایا جا رہا ہے کہ زمین کی تقسیم کے تنازعہ کے دوران ایک ہی خاندان کے تین افراد آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ زخمی نیلو کماری نے بتایا کہ اس کی بھابھی اور بہنوئی کے ساتھ محض ایک انچ زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ اسے روزانہ جان سے مارنے کی دھمکیاں ملتی تھیں۔ اپنے ہی گھر والوں پر الزام لگاتے ہوئے اس نے کہا کہ کل دیر رات گھر کے لوگوں نے مرکزی دروازے کے نیچے پٹرول ڈال کر آگ لگا دی جس سے اس کا ڈھائی سالہ بچہ بری طرح جھلس گیا۔
نیلو کماری کا کہنا ہیکہ ان کے شوہر کے بھائی اور اس کی بیوی نے کمرے کے مرکزی دروازے پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، ہمیں فرار ہونے سے روکا، ہم فرار ہونے کی کوشش میں جل گئے، میرا شوہر رانا کولیشور، میرا ڈھائی سالہ بیٹا وشنو اور میں آگ کی لپیٹ میں آگئے۔ گھر تقسیم ہونے کے بعد کام جاری تھا، آگ لگنے کے باوجود سب لوگ سو رہے تھے۔ ہم نے خود کو بچایا۔
زخمی خاتون نے بتایا کہ اس کی شادی 2023 میں رانا کولیشور سے ہوئی تھی۔ رانا کولیشور سرکاری ٹیچر ہیں، آتشزنی کا واقعہ کرنے والا ان کا بڑا بھائی مکیش بھی سرکاری استاد ہے۔ شادی کے چند ماہ بعد اچانک گھر کی تقسیم کو لے کر گھر میں لڑائی شروع ہوگئی۔ تقسیم تو ہو چکی ہے لیکن اس دوران رات ڈھائی بجے ایک جان لیوا حملہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کے سسر رام سیوک کے پانچ بھائی ہیں، اور اس کے سسر کے بھائی جانتے ہیں کہ یہ ظلم کون کر رہا ہے۔ اس کے والد بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس نے الزام لگایا کہ یہ سارا واقعہ منصوبہ بند تھا۔
پولیس تفتیش میں مصروف:
دریں اثنا واقعہ کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کردی ہے۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر منوج کمار کا کہنا ہے کہ "متاثرہ فریق کے بیان کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ واقعے کے بعد گاؤں میں کشیدگی کا ماحول تھا، تاہم حالات قابو میں ہیں اور مجرم کے خلاف کارروائی کی جائے گی.
