'میں مختار انصاری کا قرض اتارنے بیلاگنج آیا ہوں' افضل انصاری نے آر جے ڈی امیدوار کے لیے چلائی مہم

'میں مختار انصاری کا قرض اتارنے بیلاگنج آیا ہوں' افضل انصاری نے آر جے ڈی امیدوار کے لیے چلائی مہم
اتر پردیش کےمختار انصاری کے بھائی افضال نے بہار کے بیلگنج میں ڈیرہ ڈال دیا ہے،کہا چھوٹے بھائی کا قرض اتارنےکے بعد ہی رخصت ہونگے۔
Published : November 8, 2025 at 5:19 PM IST
گیا: بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے ووٹنگ 11 نومبر کو ہونے والی ہے۔ انتخابی مہم میں صرف 48 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، تمام جماعتوں نے اپنی پوری طاقت کو لگادیا ہے۔ غازی پور کے ایس پی ایم پی افضل انصاری آر جے ڈی امیدوار وشوناتھ سنگھ کی مہم چلانے کے لیے گیا کے بیلگنج پہنچے۔ انہوں نے این ڈی اے کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ بی جے پی کی بیساکھی کھینچنے بہار آئے ہیں۔ انہوں نے بیلگنج کے کئی مسلم اکثریتی دیہاتوں کا دورہ کیا اور اجتماعات سے خطاب کیا۔
مختار کے بھائی افضل انصاری نے مہم کی ذمہ داری سنبھالی:
افضل انصاری نے لکشمی پور میں ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ انہوں نے جے ڈی یو کو سخت نشانہ بنایا اور ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کا قرض چکانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ افضل نے کہا کہ جے ڈی یو نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے ہمارے وقف کے خلاف بی جے پی کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہاں اس لئے آئے ہیں کیونکہ بیلگنج کے امیدوار وشوناتھ سنگھ اور ایم پی کے والد ڈاکٹر سریندر پرساد یادو کے ساتھ ان کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ وہ دعوت نامہ واپس کرنے آئے ہے۔
"میں مختار انصاری کا قرض چکانے آیا ہوں":
افضل نے کہا کہ جب چھوٹے بھائی مختار انصاری اتر پردیش میں اپنا پہلا الیکشن لڑ رہے تھے، سریندر یادو نے مختار کی انتخابی مہم کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ وہ غازی پور سے اس وقت تک واپس نہیں آیا جب تک مختار جیت نہ گئے۔ "اب مختار کا قرض چکانے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔" مختار انصاری کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے بیلگنج کے مسلمانوں سے جذباتی اپیل کی، ان پر زور دیا کہ وہ سریندر پرساد یادو کے بیٹے وشواناتھ یادو کو ووٹ دیں اور ان کی جیت کو یقینی بنائیں۔
"میں وشواناتھ کو ہار پہنانے کے بعد روانہ ہو جاؤں گا":
اپنے خطاب کے دوران افضل انصاری نے نہ صرف سریندر پرساد یادو کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کا ذکر کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ اچھے دوست ہیں، خاص طور پر مختار انصاری کے ساتھ۔ آج سریندر یادو پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ ہیں۔ وہ بیلگنج کی ترقی کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سریندر یادو مختار انصاری کو جیت کا ہار پہنا کر بہار واپس آئے، وہ بھی وشواناتھ کی جیت کو یقینی بنانے کے بعد ہی وطن واپس جائیں گے۔
"کیا اکھلیش 2027 کی تیاری کر رہے ہیں؟"
: اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور ایس پی سربراہ اکھلیش یادو نے اپنی پارٹی کے اعلیٰ رہنماؤں کے ساتھ تیاری کر رہےہیں ۔ اکھلیش نے خود بیلگنج میں انتخابی مہم چلائی ہے۔ ان کے جانے کے بعد غازی پور کے ایم پی افضل انصاری نے بیلگنج امیدوار کے حق میں مہم چلائی اور ان سے قیمتی ووٹ مانگے۔ اس دوران انہوں نے ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو کی۔ جب ان سے 2027 کی تیاریوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے پہلے انہیں بہار میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔
"2027 کی کوئی تیاری نہیں
افضل انصاری نے کہا کہ اتر پردیش میں 2027 میں انتخابات ہونے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے بہار میں تبدیلی آنی چاہیے۔ نتیش کمار کی پارٹی مرکز کی بی جے پی حکومت کے لیے بیساکھی بن گئی ہے۔ اسے گرایا جانا چاہیے تاکہ متکبر مرکزی حکومت عوام کے لیے کام کرے۔ مرکز میں حکومت کو گرنا چاہیے۔ بہار میں تبدیلی آنی چاہیے۔ تیجسوی یادو کی قیادت میں بہار میں نئی حکومت بنے گی۔ یہ لہر صاف دکھائی دے رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ووٹنگ کے پہلے مرحلے میں ہمیں اکثریت حاصل ہوگی۔ اب دوسرے مرحلے کی ووٹنگ میں گرینڈ الائنس بھی اکثریت میں آگے رہے گی۔ عوام کی حمایت بے مثال ہے۔
افضل انصاری نے کہا کہ سماج وادی پارٹی نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے۔ ہم نے ایک سیٹ، پانچ سیٹیں یا دس سیٹیں مانگی نا قبول نہیں کی ہیں۔ ہم نے کچھ نہیں لیا ہے۔ اکھلیش یادو نے اپنی پوری ٹیم کو بہار میں اس ملک سے فرقہ پرستی کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے تعینات کی ہے، اور وہ خود انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ ہر کوئی مل کر کام کر رہا ہے تاکہ یہاں کی تمام سیکولر پارٹیوں کی جیت کو یقینی بنایا جا سکے۔" ان کا اپنا حق ہے، اتر پردیش کے لوگ اور سماج وادی پارٹی تبدیلی کے اس ماحول کو مزید تیز کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بہار آئے ہیں۔
"بی جے پی یوپی کے وزیر اعلی کو ہٹائے گی":
یوگی آدتیہ ناتھ پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "بہار میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ یہاں تبدیلی کا وقت نہیں ہے، اگلی باری اتر پردیش کے وزیر اعلی کی ہے، اب، یوگی کی اپنی پارٹی انہیں ہٹانے کے لئے کام کر رہی ہے. ان کے دن گنے جا چکے ہیں." اگرچہ انہوں نے مافیا کو تباہ کرنے کے بیان پر زیادہ کچھ نہیں بولا، لیکن انہوں نے واضح طور پر چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو 2027 کے لیے چیلنج کیا۔
مزید کہا کہ ملک بھر میں مسلم کمیونٹی پر ظلم کیا جا رہا ہے، حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے فرقہ پرستی کو فروغ دے رہی ہے۔ مودی جی نے بیان بازی کی لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہوئے، یہاں بہار میں ایک اور گجراتی لگا دیا گیا ہے۔ اس وقت بہار میں 5.5 یونٹ پر بجلی ملتی ہے، لیکن اڈانی کو زمین دے کر بہار حکومت نے 6 روپے سے زیادہ قیمت پر بجلی خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔" 1 روپے میں زمین دی گئی ہے، غریبوں کو گھر بنانے کے لیے زمین نہیں ملی ہے، لیکن اڈانی کو مفت زمین دی گئی ہے۔