آسام: وزیر اعلیٰ کے خلاف ہتکِ عزت بیانات پر کانگریس رہنماؤں کو عدالتی پابندی، 500 کروڑ کا دعویٰ
عدالت کو بتایا گیاکہ انتخابی حلف ناموں میں ہیمنتا بسوا سرما نے اپنے اور اہلِ خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات میں جمع کراتے رہے ہیں۔
Published : February 12, 2026 at 6:40 PM IST
گوہاٹی : آسام کے ایڈووکیٹ جنرل دیواجیت سائیکیا نے جمعرات کو بتایا کہ گوہاٹی کی ایک عدالت نے کانگریس کے سینئر رہنماؤں گورو گوگوئی، جتیندر سنگھ اور بھوپیش بگھیل کو وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما کے خلاف مبینہ ہتکِ عزت بیانات دینے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے ایک مقامی اخبار کو بھی مزید مبینہ ہتک آمیز مواد شائع یا گردش کرنے سے باز رہنے کی ہدایت دی ہے۔
یہ حکم اس وقت جاری ہوا جب وزیر اعلیٰ سرما نے اپنے اور اپنے اہلِ خانہ کے خلاف 1200/12000 بیگھا اراضی کی مبینہ ملکیت کے الزامات پر 500 کروڑ روپے کا ہتکِ عزت دعویٰ دائر کیا۔ سول جج (سینئر ڈویژن نمبر 1) نیان جیوتی سرما نے درخواست گزار کے دلائل سننے کے بعد ’’ایڈ اِنٹرم اِن جنکشن‘‘ جاری کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر عبوری حکم جاری نہ کیا گیا تو انصاف متاثر ہو سکتا ہے اور متعدد قانونی کارروائیوں کا اندیشہ ہے۔
ایڈووکیٹ جنرل کے مطابق وزیر اعلیٰ کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ 2001 سے اب تک جتنے بھی انتخابات انہوں نے لڑے، ان میں اپنے اور اہلِ خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات حلف ناموں میں جمع کراتے رہے ہیں۔ مزید برآں ریاستی قواعد کے تحت وزرا اور اعلیٰ افسران سالانہ اثاثوں کا اعلان کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ باقاعدگی سے اس کی پابندی کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرما گزشتہ 30 برس سے باقاعدہ انکم ٹیکس دہندہ ہیں۔
عدالت نے 9 مارچ کو آئندہ سماعت مقرر کی ہے اور گوگوئی سمیت سات افراد کو ذاتی طور پر پیش ہونے کی ہدایت دی ہے۔ متعلقہ اخبار کو بھی 9 مارچ کو عدالت میں پیش ہونے تک اس معاملے پر مزید اشاعت سے روک دیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: حکمراں پارٹی جمہوریت کو ختم کرنے کےلئے کوشاں: کل جماعتی اجلاس کے بعد گوگوئی کا بیان
یہ تنازع 2026 کے آسام اسمبلی انتخابات سے قبل شدت اختیار کر گیا ہے، کانگریس قیادت عوامی جلسوں میں وزیر اعلیٰ اور ان کے خاندان کے مبینہ اثاثوں کو نشانہ بنا رہی تھی۔