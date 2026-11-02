بہار کے مظفر پور میں گیس پائپ لائن میں زوردار دھماکہ، ایک ہلاک، 15 افراد زخمی، کئی مکانات تباہ
مظفر پور میں ہونے والے دھماکے سے تقریباً 50 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ: وویک
Published : November 2, 2026 at 2:33 PM IST
رپورٹ: وویک
مظفر پور: بہار کے مظفر پور میں نالے کی تعمیر کے دوران گیس پائپ لائن میں دھماکہ ہو گیا۔ اس دھماکے سے علاقے میں شدید افراتفری پھیل گئی اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ واقعے میں ایک شخص ہلاک اور 15 سے زائد افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔
مظفر پور میں گیس پائپ لائن میں دھماکہ
یہ واقعہ گھوبرسہی چوک کے قریب ڈمری روڈ پر پیش آیا۔ صدر تھانہ علاقے کی پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے اور زخمیوں کو نکالنے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز پانچ کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ تقریباً 50 مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے کچھ قریبی گھر مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ایک ہلاکت کی اطلاع ہے، جبکہ 15 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔
دھماکے میں کئی مکانات تباہ
مقامی رہائشیوں نے بتایا کہ جب دھماکہ ہوا تو وہ پانچ کلومیٹر دور تھے، لیکن دھماکے کی آواز سن کر اور خبر ملنے پر وہ فوراً جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سڑک پر ملبہ بکھرا ہوا تھا؛،کئی مکانات کے ملبہ سڑک پر بکھرا پڑا تھا۔ دھماکے کی زد میں راہگیر بھی آئے، اور کار یا موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے نیز جے سی بی مشین چلانے والے افراد بھی متاثر ہوئے۔
ایک مقامی کے مطابق، "ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا ہے۔ کار میں سوار افراد اور جے سی بی مشین کا آپریٹر بھی زخمی ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ پولیس موقع پر موجود ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ یہاں صورتحال انتہائی سنگین ہے، ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے۔"