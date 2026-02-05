اب طالبات بھی غیر محفوظ، نویں جماعت کی طالبہ سے جنسی زیادتی، گینگ ریپ کیس میں تین ملزمین گرفتار
سی او مادھوگڑھ امبوج یادو نے بتایا کہ نو سالہ طالبہ کی اجتماعی عصمت دری کیس میں تین ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔
Published : February 5, 2026 at 10:06 AM IST
جالون، اترپردیش: ریاست اترپردیش ضلع جالون کے رام پورہ تھانہ علاقے میں نویں جماعت میں پڑھنے والی 15 سالہ نابالغ طالبہ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کے معاملے میں پولیس نے تین ملزمین کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ متاثرہ کی ماں، جو رام پورہ تھانہ علاقہ کی رہنے والی ہے، نے شکایت درج کرائی ہے۔
یہ واقعہ 2 فروری کو پیش آیا
سی او مادھوگڑھ امبوج یادو نے بتایا کہ 3 فروری 2026 کو تین افراد نے نابالغ طالبہ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی۔ شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے رام پورہ پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند، پی او سی ایس او ایکٹ، اور ایس سی/ ایس ٹی ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔
یہ واقعہ کالج کیمپس کے ایک کمرے میں پیش آیا
سی او مادھوگڑھ امبوج یادو نے بتایا کہ شکایت میں کہا گیا ہے کہ طالب علم پر 2 فروری کو دوپہر 1:30 بجے کے قریب حملہ کیا گیا۔ اسکول ختم ہونے کے بعد، رویندر کا بیٹا بھوپیندر، دانش، احسان خان کا بیٹا اور دیپ، گووند کا بیٹا، طالب علم کو کالج کیمپس کے ایک کمرے میں لے گئے۔ اسے وہاں بند کر کے اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ متاثرہ لڑکی کا طبی معائنہ کرایا گیا اور عدالت میں اس کا بیان ریکارڈ کرایا گیا۔
اجتماعی عصمت دری کے الزام میں تین گرفتار
سی او مادھوگڑھ امبوج یادو نے بتایا کہ جائے وقوعہ کے معائنہ اور تفتیش کے دوران حاصل ہونے والے شواہد کی بنیاد پر واقعہ کا پتہ لگایا گیا۔ تحقیقات کے دوران سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر بھوپیندر ولد رویندر، دانش ولد احسان خان اور دیپ ولد گووند ساکنان گاؤں جگمان پور کو گرفتار کیا گیا۔
قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تینوں ملزمین کو عدالت میں پیش کیا گیا اور انہیں عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔