ETV Bharat / state

اب طالبات بھی غیر محفوظ، نویں جماعت کی طالبہ سے جنسی زیادتی، گینگ ریپ کیس میں تین ملزمین گرفتار

سی او مادھوگڑھ امبوج یادو نے بتایا کہ نو سالہ طالبہ کی اجتماعی عصمت دری کیس میں تین ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔

gang rape of minor girl in uttar pradesh jalaun three accused arrested 9th class student raped Urdu News
جالون میں ایک نابالغ طالبہ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 5, 2026 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جالون، اترپردیش: ریاست اترپردیش ضلع جالون کے رام پورہ تھانہ علاقے میں نویں جماعت میں پڑھنے والی 15 سالہ نابالغ طالبہ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کے معاملے میں پولیس نے تین ملزمین کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ متاثرہ کی ماں، جو رام پورہ تھانہ علاقہ کی رہنے والی ہے، نے شکایت درج کرائی ہے۔

یہ واقعہ 2 فروری کو پیش آیا

سی او مادھوگڑھ امبوج یادو نے بتایا کہ 3 فروری 2026 کو تین افراد نے نابالغ طالبہ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی۔ شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے رام پورہ پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند، پی او سی ایس او ایکٹ، اور ایس سی/ ایس ٹی ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔

یہ واقعہ کالج کیمپس کے ایک کمرے میں پیش آیا

سی او مادھوگڑھ امبوج یادو نے بتایا کہ شکایت میں کہا گیا ہے کہ طالب علم پر 2 فروری کو دوپہر 1:30 بجے کے قریب حملہ کیا گیا۔ اسکول ختم ہونے کے بعد، رویندر کا بیٹا بھوپیندر، دانش، احسان خان کا بیٹا اور دیپ، گووند کا بیٹا، طالب علم کو کالج کیمپس کے ایک کمرے میں لے گئے۔ اسے وہاں بند کر کے اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ متاثرہ لڑکی کا طبی معائنہ کرایا گیا اور عدالت میں اس کا بیان ریکارڈ کرایا گیا۔

اجتماعی عصمت دری کے الزام میں تین گرفتار

سی او مادھوگڑھ امبوج یادو نے بتایا کہ جائے وقوعہ کے معائنہ اور تفتیش کے دوران حاصل ہونے والے شواہد کی بنیاد پر واقعہ کا پتہ لگایا گیا۔ تحقیقات کے دوران سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر بھوپیندر ولد رویندر، دانش ولد احسان خان اور دیپ ولد گووند ساکنان گاؤں جگمان پور کو گرفتار کیا گیا۔

قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تینوں ملزمین کو عدالت میں پیش کیا گیا اور انہیں عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔

TAGGED:

GANG RAPE OF MINOR GIRL IN JALAUN
RAPED CO MADHAUGARH AMBUJ YADAV
THREE ACCUSED ARRESTED FOR RAPE
MINOR GIRL RAPED IN UTTAR PRADESH
9TH CLASS STUDENT RAPED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.