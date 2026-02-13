3 بچوں کی ماں لٹیری دلہن نکلی، پولیس نے گینگ کو گرفتار کرلیا
سلطان پور پولیس نے ملزمین کے قبضے سے نقدی اور زیورات برآمد کرکے ان سے پوچھ گچھ کی اور انہیں جیل بھیج دیا۔
سلطان پور: اترپردیش کے دھنپت گنج پولیس اسٹیشن نے دلہن کے لوٹنے والے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے۔ شادی کی آڑ میں دھوکہ دہی، بھتہ خوری اور جھوٹے مقدمات کی دھمکیاں دینے والے اس شیطانی گروہ کے چار ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان سے نقدی اور زیورات بھی برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملزمہ دلہن تین بچوں کی ماں ہے۔
پولیس کے مطابق 10 فروری 2026 کو پوروانچل ایکسپریس وے پر 110 کلو میٹر کینٹین کے قریب ملزمان نے راجستھان کے ایک نوجوان کو شادی کا وعدہ کرکے اپنے جال میں پھنسایا۔ شادی مکمل ہونے کے بعد گینگ اضافی رقم کا مطالبہ کرتا تھا۔ اگر رقم ادا نہ کی گئی تو انہوں نے اسے عصمت دری، اسمگلنگ اور قتل کے جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکی دیتے ہیں۔
11 فروری 2026 کو مدعی، جگدیش، ولد نانک رام، ساکن موہن پورہ گاوانی گاؤں، بالاگھاٹ تھانہ، کرولی ضلع (راجستھان) نے دھنپت گنج پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے روہتاش کی شادی کے لیے دیوریا آیا تھا۔ شادی کے بعد ششی اور سمن نے پوروانچل ایکسپریس وے پر اپنی گاڑی روکی اور 64000 روپے کا مطالبہ کیا۔ دباؤ کے تحت، اس نے 7,000 روپے ادا کیے، لیکن ملزم مزید رقم کا مطالبہ کرتا رہا اور پولیس کو بلانے کی دھمکی دیتا رہا۔
پولیس کی تفتیش میں چونکا دینے والا انکشاف:
نوجوان کی شادی پہلے سے شادی شدہ خاتون سے ہوئی جس کے تین بچے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ گروہ منظم طریقے سے رقم اور زیورات ہتھیانے کے لیے جعلی شادیاں کرواتا تھا۔ مزاحمت کرنے پر وہ متاثرین کو دھمکیاں دیتے اور تاوان ادا کرنے پر مجبور کرتے۔
سپرنٹنڈنٹ آف پولیس چارو نگم نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کی نگرانی اور سرکل آفیسر بلدیرائی کی قیادت میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی۔ اس کے بعد دھنپت گنج پولس تھانہ انچارج نند لال کی قیادت میں پولیس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے چاروں ملزمین کو بینی پور انڈر پاس کے قریب سے گرفتار کرلیا۔
ملزمان کی شناخت: گرفتار ملزمان کی شناخت سنیل کمار (35)، مسکان عرف سمن عرف پرینکا (23)، ششی بھارتی (26) اور رانی نشا (42) کے طور پر کی گئی ہے، جو لنگڑا بازار، پولیس اسٹیشن بھلوانی، دیوریا کے رہنے والے ہیں۔