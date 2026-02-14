ETV Bharat / state

"میرا بیٹا جج بننا چاہتا تھا"... یک طرفہ محبت، قتل کے بعد خودکشی، طالب علم کی ماں نے اپنا درد ظاہر کیا

پنجاب لاء کالج میں فائرنگ کے بعد پرنس راج کی والدہ پہلی بار کیمرے کے سامنے آئیں اور اپنا درد شیئر کیا۔

Published : February 14, 2026 at 3:36 PM IST

ترن تارن: پنجاب کے ضلع ترن تارن کے اسما گاؤں میں اپنے ہم جماعت کو قتل کرنے اور پھر خودکشی کرنے والے لاء کالج کے طالب علم پرنس راج کی موت کے بعد اب اس کے خاندان کی کہانی سامنے آئی ہے۔ جمعہ کو پرنس راج کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد، ان کی والدہ نے پہلی بار اپنا درد بانٹنے کے لیے کیمرے پر بات کی۔ انہوں نے واقعے کے کچھ ان کہے پہلوؤں اور اپنے بیٹے کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔

پرنس کی ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کا بیٹا ایک ہونہار طالب علم تھا۔ اس کا خواب جج بننے کا تھا۔ "پرنس نے ہمیشہ کہا، 'ماں، میں جج بننا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے ایک الگ، مشکل امتحان دینا ہوگا۔'وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سنجیدہ تھا، وہ صرف چھ ماہ کے لیے لا کالج میں داخل ہوا تھا۔

ذہنی پریشانی کے دعوے

پرنس راج کی والدہ نے لڑکی کے اہل خانہ کی جانب سے ہراساں کیے جانے کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ دراصل یہ وہی لڑکی تھی جس نے پرنس کو انسٹاگرام پر میسج کیا تھا۔ پرنس کی والدہ نے انکشاف کیا کہ پرنس کے پاس اپنا فون نہیں تھا۔ وہ کالج کے بعد اپنی والدہ کا فون استعمال کرتا تھا، اور یہی وہ فون تھا جو وہ انسٹاگرام تک رسائی کے لیے استعمال کرتا تھا۔

پرنس کی والدہ نے وضاحت کی کہ لڑکی نے سب سے پہلے اسے میسج کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بھیج رہی ہے، لیکن اس کا بیٹا پریشان ہو گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وائرل ہونے والی ویڈیو میں پرنس کی پریشانی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے سوال کیا کہ اگر پرنس لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا تو اس کے گھر والوں نے کالج انتظامیہ یا مجھ سے شکایت کیوں نہیں کی؟

ترن تارن لاء کالج میں قتل

متوفی طالب علم کے اہل خانہ نے اسے بلاجواز محبت کا معاملہ قرار دیا ہے۔ لڑکی کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ پرنس راج کافی عرصے سے ان کی بیٹی کو ہراساں کر رہا تھا اور واقعے سے چند روز قبل ان کے گھر بھی گیا تھا۔ ان کے مطابق ان کی بیٹی نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، جس سے ناراض پرنس راج نے یہ خطرناک جرم کیا۔

کیا معاملہ ہے؟

پیر 9 فروری 2026 کو ترن تارن کے اسما گاؤں میں لاء کالج کیمپس میں ایک طالب علم نے اپنے ہم جماعت کو کلاس روم کے اندر گولی مار دی۔ طالب علم پرنس راج نے بعد میں خود کو گولی مار لی۔ اسے زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا۔

