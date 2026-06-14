ممتا بنرجی کو بڑا سیاسی دھچکا، قریبی ساتھی سدیپ بندوپادھیائے بھی باغی خیمے میں شامل
سدِیپ بندوپادھیائے کی شمولیت کے بعد باغی خیمے کی تعداد بڑھ کر 20 لوک سبھا اراکین تک پہنچ گئی ہے۔
Published : June 14, 2026 at 7:58 AM IST
کولکاتا/نئی دہلی: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور ممتا بنرجی کی قیادت والی ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کو ایک اور بڑا سیاسی جھٹکا اس وقت لگا جب پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں اور ممتا بنرجی کے قریبی ساتھی سمجھے جانے والے سدیپ بندوپادھیائے نے باغی اراکینِ پارلیمان کے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔
سدِیپ بندوپادھیائے کی شمولیت کے بعد باغی خیمے کی تعداد بڑھ کر 20 لوک سبھا اراکین تک پہنچ گئی ہے۔ باغی گروپ پیر کے روز لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کر کے خود کو پارلیمنٹ میں "حقیقی ٹی ایم سی" گروپ تسلیم کرنے کا مطالبہ کرنے جا رہا ہے۔ سیاسی حلقوں کے مطابق سدیپ بندوپادھیائے نے حال ہی میں مرکزی وزیر بھوپیندر یادو اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقاتیں کیں، جس کے بعد ان کے باغی دھڑے میں شامل ہونے کی خبریں سامنے آئیں۔
اسی دوران مغربی بنگال میں ممتا حکومت کے سابق وزیر مانس بھونیا نے بھی ترنمول کانگریس سے استعفیٰ دے دیا، جس سے پارٹی کے اندرونی بحران میں مزید شدت آگئی ہے۔ باغی رہنما جگدیش چندرا برما باسونیا کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ لوک سبھا کے 20 ارکان موجود ہیں اور وہ اسپیکر کے سامنے اپنی اکثریت کا دعویٰ پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق باغی گروپ چاہتا ہے کہ سدیپ بندوپادھیائے پارلیمنٹ میں ان کی قیادت سنبھالیں۔
دوسری جانب ٹی ایم سی کے سینئر رہنما سوگتا رائے نے اس پیش رفت پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چند روز قبل تک سدِیپ بندوپادھیائے نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اچانک مرکزی وزراء سے ملاقاتوں نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ٹی ایم سی کے ایک اور سینئر رہنما کلیان بنرجی نے تاہم اس معاملے کو زیادہ اہمیت دینے سے گریز کیا اور کہا کہ ماضی میں بھی کئی لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اس لیے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔
ادھر سابق راجیہ سبھا رکن ساکیت گوکھلے نے باغی اراکین کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی آئین میں ترمیم کے بعد "پارٹی تقسیم" کی بنیاد پر کوئی قانونی تحفظ موجود نہیں۔ ان کے مطابق اگر باغی اراکین بھارتیہ جنتا پارٹی یا این ڈی اے کی حمایت کرتے ہیں تو ان پر انسدادِ انحراف قانون کے تحت نااہلی کی کارروائی ہو سکتی ہے۔
راجیہ سبھا میں بھی ٹی ایم سی کو دھچکا لگا ہے جہاں سکھیندو سیکھر رائے، سشمیتا دیو اور پرکاش چک برائیک پارٹی اور ایوانِ بالا دونوں سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ دریں اثنا پارٹی کے قومی جوائنٹ سیکریٹری دیریک اوبرائین نے ان خبروں کو "من گھڑت" قرار دیا جن میں ٹی ایم سی کے کسی دوسری جماعت میں ضم ہونے کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حالیہ دنوں میں کانگریس قیادت کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کا مقصد صرف اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطوں کو مضبوط بنانا تھا۔
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مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد ٹی ایم سی کو اندرونی اختلافات، رہنماؤں کی ناراضگی اور مسلسل انحرافات کا سامنا ہے۔ اگر باغی اراکین واقعی پارلیمنٹ میں الگ گروپ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ممتا بنرجی کی سیاسی قیادت کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، جس کے اثرات قومی سیاست پر بھی مرتب ہونے کا امکان ہے۔