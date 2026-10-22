تلنگانہ کے نجی اسکولوں میں غریب طلبا کےلئے مفت نشستیں: 25 فیصد کوٹہ نافذ کرنے کےلئے حکومت کے اقدامات تیز
ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نوین نکولس نے دہلی دورے کے دوران کمیشن کو یقین دلایاکہ ریاست سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر عمل درآمد کرے گی۔
Published : October 22, 2026 at 3:16 PM IST
حیدرآباد: سپریم کورٹ کی جانب سے مختلف ریاستوں میں حقِ تعلیم (آر ٹی ای) ایکٹ کے نفاذ میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیے جانے کے چند روز بعد، تلنگانہ حکومت نے نجی اسکولوں میں "کمزور اور پسماندہ طبقات" کے بچوں کے لیے 25 فیصد مفت نشستوں کے کوٹے کے نفاذ کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اگرچہ پسماندہ طبقات کے بچوں کے لیے نشستوں کے تحفظ کے حوالے سے پیش رفت کی اطلاعات ہیں، تاہم عدالتِ عظمیٰ نے حال ہی میں نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس (این سی پی سی آر) پر اس بات پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا کہ واضح احکامات کے باوجود کئی ریاستیں اس پالیسی پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی ہیں۔
عدالت کی ہدایت پر این سی پی سی آر نے تلنگانہ حکومت سے اس معاملے پر وضاحت طلب کی۔ اس کے بعد تلنگانہ کے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نوین نکولس نے دہلی کے دورے کے دوران کمیشن کو یقین دلایا کہ ریاست سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر عمل درآمد کرے گی۔ حقِ تعلیم (آر ٹی ای) ایکٹ کے سیکشن 12(1)(c) کے تحت، نجی اسکولوں میں پہلی جماعت یا ابتدائی داخلے سطح کی 25 فیصد نشستیں پسماندہ پس منظر سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے مختص ہونی چاہئیں، جنہیں بلا معاوضہ تعلیم دی جائے گی۔
اس سے قبل جنوری میں سپریم کورٹ نے اس کے نفاذ کے لیے رہنما اصول جاری کیے تھے جن میں داخلوں کے لیے ایک مخصوص پورٹل کا قیام، آن لائن درخواستوں کی وصولی، لاٹری سسٹم کے ذریعے نشستوں کی الاٹمنٹ، اور موصول ہونے والی شکایات کے ازالے کے لیے ایک خصوصی شکایتی سیل کا قیام لازمی قرار دیا گیا تھا۔ مزید برآں، این سی پی سی آر کو اس اسکیم کے نفاذ کی نگرانی اور جائزے کا کام سونپا گیا تھا۔ اتر پردیش، مہاراشٹر، راجستھان، ہریانہ اور تمل ناڈو جیسی ریاستیں پہلے ہی ضوابط طے کر کے اس پالیسی پر عمل درآمد شروع کر چکی ہیں۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں آر ٹی ای ایکٹ کے نفاذ کے حوالے سے گزشتہ سال ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ سماعت کے دوران محکمہ تعلیم نے عدالت کو یقین دلایا تھا کہ وہ آر ٹی ای کی شقوں کو نافذ کرے گا۔ جولائی 2025 میں اس وقت کی ایجوکیشن سکریٹری یوگیتا رانا نے ایسے 96 بستیوں کے بچوں کو نجی اسکولوں میں داخلہ دلانے کے احکامات جاری کیے تھے جہاں کوئی سرکاری اسکول موجود نہیں تھا۔ تاہم، یہ ہدایت محض ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسرز کو آگے بھیج دی گئی اور اس پر کوئی عملی پیش رفت نہ ہو سکی۔
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محکمہ تعلیم کے ذرائع کے مطابق تعلیمی سال 2025-26 اور 2026-27 کے دوران صرف 180 بچے ہی داخلہ حاصل کر پائے۔ اب جبکہ سپریم کورٹ نے نفاذ کی تفصیلات طلب کر لی ہیں، حکام نے رہنما خطوط کی تیاری پر کام شروع کر دیا ہے تاکہ تمام اہل بچوں کو نجی اسکولوں میں مفت تعلیم کی رسائی دی جا سکے۔ عدالت نے این سی پی سی آر کو 27 اکتوبر کو ہونے والی سماعت میں ذاتی طور پر پیش ہونے اور 25 فیصد کوٹے کے نفاذ کی موجودہ صورتحال سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔