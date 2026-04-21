تلنگانہ میں ایم ایم ٹی ایس ٹرینوں پر سب کے لیے مفت سفر، حکومت نے کیا اہم فیصلہ
ریاستی حکومت MMTS ٹرینوں پر 2 جون سے اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہے۔
Published : April 21, 2026 at 1:56 PM IST
حیدرآباد: شہر حیدرآباد میں ٹریفک کی بڑھتی ہوئی بھیڑ اور آلودگی کے مسائل پر قابو پانے کے لیے، تلنگانہ ریاستی حکومت ایک اہم منصوبہ کے ساتھ آگے آئی ہے۔ عوامی نقل و حمل کے نظام کو مضبوط بنانے کی اپنی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر، حکومت نے ایم ایم ٹی ایس (MMTS) ٹرینوں میں مردوں اور عورتوں دونوں سمیت ہر ایک کے لیے مفت سفر کی فراہمی کے اقدامات کو نافذ کرنے کا ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ نتیجتاً، نقل و حمل کے اخراجات کم ہوں گے، اس طرح عوام کو مالی ریلیف ملے گا۔ حکومت تلنگانہ کے یوم تاسیس کے موقع پر 2 جون سے اس اسکیم کو شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس اقدام کی وضاحت کرنے والا ایک خط ساؤتھ سنٹرل ریلوے کو بھیجا گیا تھا، اور اس کے بعد سے جواب موصول ہوا ہے۔
سی ایم ریونت ریڈی نے گرین سگنل دیا
سی ایم ریونت ریڈی نے ایم ایم ٹی ایس ٹرینوں پر مفت سفری اسکیم کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ اس تناظر میں چیف سکریٹری رام کرشن راؤ اور دیگر عہدیداروں نے حال ہی میں ساؤتھ سنٹرل ریلوے کے جنرل منیجر سنجے کمار سریواستو کے ساتھ میٹنگ کی اور بات چیت کی۔ تلنگانہ ریاستی حکومت اس اسکیم کو ایک سال کی مدت کے لیے نافذ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، جس کا آغاز 2 جون سے ہوگا۔ حکومت اس مدت کے دوران دیکھے گئے نتائج کی بنیاد پر اسکیم کے جاری رہنے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایم ایم ٹی ایس (MMTS) ٹرینوں پر مسافروں کی موجودہ تعداد کی بنیاد پر، یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ جنوبی وسطی ریلوے تقریباً ₹10 کروڑ کی سالانہ آمدنی پیدا کرتا ہے۔ ریاستی حکومت نے ریلوے کو واضح کیا ہے کہ مفت سفری اسکیم کے نفاذ کے بعد مسافروں کی تعداد میں کسی بھی اضافہ سے قطع نظر، یہ ریونیو کی موجودہ سطح کی ضمانت دے گی۔
ہزاروں سفر روزانہ
COVID-19 وبائی مرض سے پہلے، ایم ایم ٹی ایس (MMTS) ٹرینوں کو مسافروں کی طرف سے بہترین جواب ملا تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر 121 ٹرینیں 1.20 لاکھ مسافروں کو لے جاتی ہیں۔ فی الحال، 80 سے 88 ایم ایم ٹی ایس (MMTS) ٹرینیں چل رہی ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ روزانہ مسافروں کی تعداد 38,000 سے 42,000 تک ہوتی ہے۔ تاہم، فریکوئنسی اور وقت کی پابندی سے متعلق مسائل کی وجہ سے فی الحال ایم ایم ٹی ایس ٹرینوں کی مقبولیت میں کمی آرہی ہے۔
جےیش رنجن کا ریلوے کے جی ایم کو خط
حیدرآباد میٹروپولیٹن ایریا اور میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل چیف سکریٹری نے ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل منیجر (جی ایم) کو ایک خط لکھا ہے، جس میں ایم ایم ٹی ایس ٹرینوں میں تمام مسافروں کے لیے مفت سفر کے نفاذ کی درخواست کی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے 26 مارچ کو ایم ایم ٹی ایس خدمات کا جائزہ لیا تھا اور اس میٹنگ کے دوران ان کی طرف سے دی گئی تجاویز کا خاکہ پیش کیا تھا:
* ایم ایم ٹی ایس (MMTS) ٹرپس کی تعداد میں مسافروں کے زیادہ سے زیادہ اوقات میں اضافہ کرنا ضروری ہے۔
* ٹرین خدمات کی وقت کی پابندی کو بہتر بنایا جانا چاہیے۔
* ایم ایم ٹی ایس اسٹیشنوں پر سہولیات اور سہولیات کو مزید بڑھایا جائے۔
مسافروں کی سہولت کے لیے، گھر سے اسٹیشن تک اور اسٹیشن سے گھر واپس جانے کے لیے RTC شٹل بسیں چلائی جائیں گی۔ ان بسوں کے لیے ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں جگہ مختص کی جائے۔ ساؤتھ سنٹرل ریلوے کا جواب: ساؤتھ سنٹرل ریلوے نے حکومت تلنگانہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ایم ایم ٹی ایس ٹرینوں پر مفت سفر کی اسکیم سے متعلق مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) کا مسودہ پیش کرے۔ I.T.Y. پرنسپل چیف کمرشل منیجر پانڈے نے جیش رنجن سے موصولہ خط کا جواب جاری کیا۔ ساؤتھ سنٹرل ریلوے نے کہا کہ وہ ایم او یو کے مسودے کی جانچ کرے گا اور اس کے بعد ریلوے بورڈ سے منظوری حاصل کرے گا۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ جنوبی وسطی ریلوے کو چلنے والی ٹرینوں کی تعداد اور ان کے متعلقہ نظام الاوقات کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس نے یہ بھی واضح کیا کہ ریلوے اسٹیشنوں پر سہولیات ریلوے بورڈ کے قواعد و ضوابط کے مطابق فراہم کی جائیں گی۔
ایم ایم ٹی ایس پروجیکٹ کے فیز II کے بارے میں، محکمہ ریلوے نے نوٹ کیا کہ ریاستی حکومت پر فی الحال ₹ 491.45 کروڑ کی رقم واجب الادا ہے اور درخواست کی کہ اس بقایا رقم کو کلیئر کیا جائے۔