ایل پی جی سلنڈر کے لیے مفت بریانی: ہوسور ریستوران کی انوکھی پیشکش، ایندھن بحران کے درمیان وائرل ہو گئی
ایروڈ میں ایک ریستوران ایک غیر معمولی پیشکش لے کر آیا ہے۔ کمرشل گیس سلنڈر کے بدلے 30 دن کے لیے مفت بریانی ملے گی۔
Published : March 28, 2026 at 5:46 PM IST
انیکل: (تمل ناڈو) ایندھن کے جاری عالمی بحران نے مہمان نوازی کے شعبے کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، ہوٹلوں کو بڑھتی ہوئی قیمتوں اور کمرشل ایل پی جی سلنڈروں کی بے قاعدگی سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے۔ اس کے جواب میں، تمل ناڈو کے ایروڈ میں ایک ریستوران امائی میس نے ایک منفرد پیشکش متعارف کرائی ہے جو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔
ریستوران کے باہر آویزاں ایک پوسٹر پر لکھا ہے: "کمرشل ایل پی جی سلنڈر کے ساتھ کھانا پکانے میں ہماری مدد کریں، ہم آپ کا پیٹ بھریں گے۔" یہ اقدام صارفین کو مفت کھانے کے بدلے کمرشل ایل پی جی سلنڈر فراہم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔
پیشکش کے تحت، ایک کمرشل ایل پی جی سلنڈر فراہم کرنے والے صارفین کو 30 دن تک روزانہ ایک پلیٹ بریانی مفت ملے گی، جبکہ دو سلنڈر پیش کرنے والوں کو ایک ماہ تک روزانہ دو پلیٹیں ملیں گی۔
اس خیال کے بارے میں بات کرتے ہوئے ریستوران کے مالک کریتی نے وضاحت کی کہ سلنڈروں کی کمی نے کاموں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہمارے پاس 30 کے قریب ملازمین ہیں اور اس لیے ہم بند کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ محدود سلنڈر سپلائی کی وجہ سے، ہم نے ہفتے کے دن کا ناشتہ پہلے ہی بند کر دیا ہے اور اب اسے صرف ویک اینڈ پر ہی سرو کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کھانے اور اسنیکس کی تیاری بھی مشکل ہو گئی ہے،"۔
ریستوراں کو ایندھن کے متبادل ذرائع تلاش کرنے پر بھی مجبور کیا گیا ہے، لیکن وہ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ گیس ایجنسیوں کی طرف سے مسلسل سپلائی نہ ہونے اور کمرشل ایل پی جی سلنڈروں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث روزمرہ کے کاموں کو برقرار رکھنا ایک چیلنج بن گیا ہے۔
جدید پیشکش منافع کے بارے میں کم اور بقا کے بارے میں زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ بڑھتی ہوئی ان پٹ لاگت کی وجہ سے بہت سے چھوٹے کھانے پینے کی دکانیں جدوجہد کر رہی ہیں یا یہاں تک کہ بند ہو رہی ہیں، یہ نقطہ نظر اس شعبے پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی عکاسی کرتا ہے۔