مہاراشٹر: چار سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی، ملزم گرفتار، مشتعل ہجوم تھانے میں گھس گیا
واقعے کے سلسلے میں اسکول وین ڈرائیور کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ اس واقعے سے عوام میں شدید غم و غصہ پھیل گیا ہے۔
Published : January 23, 2026 at 3:17 PM IST
بدلاپور (مہاراشٹر): مہاراشٹر کے بدلاپور قصبے میں ایک نجی انگلش میڈیم اسکول کی چار سالہ طالبہ کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کے الزام میں ایک اسکول وین ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ لڑکی کے والدین نے بدلاپور ویسٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی، جس سے تفتیش اور ملزم کی گرفتاری کا عمل شروع کیا گیا۔ اس واقعہ سے مشتعل ہو کر رہائشیوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ جس سے بدلاپور میں کشیدگی پھیل گئی۔ مزید برآں مشتعل ہجوم نے پولیس اسٹیشن میں گھس کر ایک اسکول بس میں توڑ پھوڑ کی۔
اس دوران کچھ رضاکار اور سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی احتجاج کرنے تھانے پہنچ گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس (اے سی پی) شیلیش کالے نے کہا، "کل رات دیر گئے تحقیقات کے بعد بدلاپور پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے آج عدالت میں پیش کیا جائے گا"۔ اے سی پی کالے نے بتایا کہ لڑکی کے والدین نے اس واقعے کی اطلاع اس وقت دی جب وہ اسکول وین میں گھر لوٹ رہی تھی۔ جب وہ دوپہر تک واپس نہ آئی تو اس کے والدین پریشان ہو گئے۔
آخر کار لڑکی رات دیر گئے گھر واپس آئی اور اپنے والدین کو واقعہ بتایا۔ اس کے والدین اسے فوری طور پر بدلاپور پولیس اسٹیشن لے گئے اور ڈرائیور کے خلاف پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکشوئل آفنس (POCSO) ایکٹ 2012 کے تحت شکایت درج کرائی۔
اے سی پی کالے نے کہا کہ وین میں کوئی خاتون اٹینڈنٹ نہیں تھی، اور ڈرائیور نے مبینہ طور پر صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ والدین نے مطالبہ کیا کہ اسکول انتظامیہ ٹرانسپورٹ ٹھیکیداروں کی مکمل تحقیقات کرے اور ان پر اسکول بسوں اور وین میں بچوں کو لے جانے کے دوران محکمہ تعلیم کے قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔
تقریباً ڈیڑھ سال قبل، بدلا پور جنسی استحصال کے ایک معاملے کی وجہ سے سرخیوں میں آیا تھا جس نے پورے مہاراشٹر میں غم و غصے کو جنم دیا تھا۔ اگست 2024 میں بدلا پور ایسٹ کے ایک معروف اسکول میں صفائی کرنے والے نے دو نابالغ لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی۔
اس کیس کے مرکزی ملزم اکشے شندے کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ توشار آپٹے، اس وقت کے اسکول سکریٹری اور بدلا پور جنسی استحصال کیس میں شریک ملزم، حالیہ بلدیاتی انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے۔