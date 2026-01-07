امروہہ میں چار سالہ بچی کی عصمت دری، ملزم بارہ گھنٹے کے اندر گرفتار
ملزم کی شناخت سی سی ٹی وی فوٹیج سے کی گئی، جس کے بعد اسے ایک مبینہ پولیس انکاؤنٹر کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔
Published : January 7, 2026 at 12:38 PM IST
امروہہ: پولیس نے فائرنگ کے تبادلے کے بعد سینڈنگلی تھانہ علاقے میں چار سالہ بچی کی عصمت دری کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔فائرنگ کے دوران پولیس کی گولی ملزم کی ٹانگ میں لگی۔ اسے ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق، سینڈنگلی تھانہ علاقے کے تحت ایک گاؤں میں، ملزم گجیندر سنگھ ولد ملا سنگھ نے منگل کی شام اپنے گھر کے باہر کھیلنے والی چار سالہ بچی کو چاکلیٹ کا لالچ دیا اور اسے ایک ویران علاقے میں لے گیا۔ اس نے اس کی عصمت دری کی، اسے تشویشناک حالت میں چھوڑ کر فرار ہوگیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اہل خانہ بچی کو علاج کے لیے اسپتال لے گئے۔ لڑکی اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہے۔
اطلاع ملتے ہی سینڈنگلی پولیس اسٹیشن اور پولیس سپرنٹنڈنٹ امیت کمار آنند جائے وقوعہ پر پہنچے۔ انہوں نے قریبی سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا بھی جائزہ لیا۔ واقعے کے 12 گھنٹے کے اندر ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی۔ پولیس نے ملزم کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا۔ جب پولیس نے اسے گھیر لیا تو اس نے فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں اسے ٹانگ میں گولی لگی جس سے وہ زخمی ہوگیا۔ پولیس نے اسے حسن پور سنٹرل ہیلتھ سنٹر میں داخل کرایا، جہاں اس کا علاج چل رہا ہے۔ پولیس نے ایک 315 بور کا پستول، دو خالی کارتوس اور ایک زندہ کارتوس کے ساتھ بغیر لائسنس پلیٹ والی موٹر سائیکل بھی برآمد کی۔
امروہہ کے ایس پی امیت کمار آنند نے بتایا کہ سینڈنگلی علاقے میں چار سالہ بچی کی عصمت دری کرنے والے ملزم کو انکاؤنٹر کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔