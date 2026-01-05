دو ہزار کی رشوت کے لیے چار سال کی سزا، جبل پور میں کانسٹیبل رشوت خوری بھاری پڑ گئی
ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ملزم کو چار سال کی سزا کاٹنے کا حکم دیا۔
Published : January 5, 2026 at 9:59 AM IST
جبل پور: مدھیہ پردیش کے شاہ پورہ پولیس اسٹیشن میں تعینات کانسٹیبل وویک ساہو کو دو روپے رشوت لینے کے جرم میں چار سال قید کی سزا بھگتنی ہوگی۔ ملزم کانسٹیبل نے انسداد بدعنوانی ایکٹ کے تحت سنائی گئی ٹرائل کورٹ کی سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ تاہم ہائی کورٹ نے سزا کو برقرار رکھا۔ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ملزم کانسٹیبل کے ضمانتی مچلکے منسوخ کر دیے اور اسے چار سال قید کی سزا بھگتنے کا حکم دیا۔
گرفتاری کی دھمکی دے کر لی تھی رشوت
ہائی کورٹ کے جسٹس راجندر کمار وانی نے اس معاملے میں عرضی پر سماعت کی۔ ملزم کانسٹیبل وویک ساہو کی طرف سے دائر اپیل میں کہا گیا کہ وہ جبل پور کے شاہ پورہ پولیس اسٹیشن میں پولیس کانسٹیبل کے طور پر تعینات تھے اور انہیں رشوت کے معاملے میں ٹرائل کورٹ نے چار سال قید کی سزا سنائی تھی۔ یہ دیوی سنگھ چیک باؤنس معاملہ تھا، جس میں غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ کانسٹیبل وویک ساہو نے غیر ضمانتی وارنٹ منسوخ ہونے اور دیوی سنگھ کو ضمانت کا فائدہ ملنے کے بعد اسے گرفتار کرنے کی دھمکی دے کر رشوت مانگی تھی۔
لوک آیکت نے 2000 روپے رشوت لیتے پکڑ لیا
کیس سے پتہ چلتا ہے کہ کانسٹیبل وویک ساہو نے ڈیوٹی کے دوران عدالت کے جاری کردہ غیر ضمانتی وارنٹ پر عمل نہیں کیا، بلکہ دیوی سنگھ کو دھمکی دی اور رشوت کا مطالبہ کیا۔ استغاثہ نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ وویک ساہو نے دیوی سنگھ سے رشوت طلب کی تھی جس کے بعد متاثرہ نے لوک آیکت سے شکایت کی۔ اس کے بعد لوک آیکت نے شاہ پورہ پولیس اسٹیشن میں تعینات کانسٹیبل وویک ساہو کو 2000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ٹرائل کورٹ نے کیس کی سماعت کے بعد اسے مجرم قرار دیتے ہوئے چار سال قید کی سزا سنائی جس کے بعد کانسٹیبل نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔
ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار
کیس کی سماعت کے بعد سنگل بنچ نے گواہوں اور شواہد کی بنیاد پر ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ عدالت نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے کانسٹیبل کو مجرم قرار دینے اور جیل بھیجنے میں غلطی نہیں کی۔ سنگل بنچ نے اپیل خارج کر دی، ملزم کے ضمانتی مچلکے منسوخ کر دیے، اور اپیل کنندہ کو واپس جیل بھیجنے کا حکم دیا۔
مزید پڑھیں: 'رشوت خور' پٹواری کی عرضی مسترد، ہائی کورٹ نے رکھی سزا برقرار
رشوت لینے والے آئی آر ایس افسر کے گھر پر سی بی آئی کا چھاپہ، 3.5 کلو سونا اور ایک کروڑ نقد برآمد
حیرت انگیز! رشوت لینے والے پٹواری نے 500 روپے کے نوٹ چبا ڈالے، ویجیلنس نے سی ٹی اسکین اور الٹراساؤنڈ کرایا، جانیں سارا معاملہ